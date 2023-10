Eugen Tomac are promisiuni de la vicepreședintele CE. România va fi primită în Schengen

Eugen Tomac are promisiuni de la vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis Shinas, pe dosarul Schengen. Potrivit europarlamentarului, oficialul european și-a luat angajamentul că România va fi primită în Spațiul Schengen cât de curând. Tomac nu este, însă, foarte convins că promisiunea va fi onorată, în timp scurt. Drept care, spune că se bazează mai mult pe o decizie favorabilă a CJUE în procesul pe care l-a deschis.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac declarat că a primit asigurări de la vicepreşedintele Comisiei Europene, Margaritis Shinas, că dosarul Schengen va fi aprobat curând. El a precizat că a făcut o interpelare, în acest sens, către oficialul Comisiei, în Parlamentul European.

Margaritis Shinas și-a luat angajamentul că Consiliul European va lua o decizie pozitivă cu privire la aderarea României şi Bulgariei în Schengen.

Potrivit spuselor sale, astfel de promisiuni au mai fost făcute și în trecut. Drept urmare, spune Eugen Tomac, momentan singura speranță este procesul deschis la CJUE. El și-a exprimat încrederea că judecătorii CJUE vor face dreptate pentru români.

Liderul PMP precizează că „Comisia are îndatorirea de a asigura respectarea Tratatelor Uniunii Europene”. Iar acestea, spune politicianul, sunt călcate în picioare de 12 ani. În acest timp ţara noastră „este ţinută pe nedrept în faţa unei porţi închise”.

„Domnul Schinas nu a răspuns la întrebare, însă a promis, sub formă de angajament, că, în curând, Consiliul va lua o decizie pozitivă în ceea ce priveşte intrarea României şi Bulgariei în Schengen. Promisiuni am tot auzit, deocamdată singura speranţă reală este procesul pe care l-am deschis la CJUE şi care am încredere că va face dreptate pentru români!”, a mai afirmat Eugen Tomac.