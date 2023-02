Cum poate România să intre în Spațiul Schengen fără votul Austriei sau al Olandei

Președintele Partidului Mișcarea pentru România, Eugen Tomac a spus că diplomația românească trebuie să se gândească și la un proces la Curtea de Justișie a Uniunii Europene.

Dacă țara noastră va câștiga acest proces, și are toate șansele să îl câștige, atunci România va intra de drept în Spațiul Schengen, fără să mai fie nevoie de votul JAI, de al Austriei sau al Olandei.

„Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează nici într-un fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat, sâmbătă, europarlametntarul Eugen Tomac.

Fără unanimitate în JAI, doar procesul este soluția

Tomac a mai precizat că este foarte posibil ca în următorii doi ani să nu existe unanimitate în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, care decide aderarea la Spațiul Schengen.

În prezent, Austria se opune, fără motive, aderării României, iar Olanda are o opoziție fermă față de Bulgaria.

Prin tratatul de aderare s-a stabilit că atât România, cât și Bulgaria să adere la pachet în Spațiul Schengen, ceea ce va face aproape imposibil acest lucru, într-un orizont de timp estimat la viitorii doi ani.

„Mai există un aspect important pe care trebuie să îl subliniez. România şi Bulgaria îndeplinesc criteriile de aderare din 9 iunie 2010, constată un raport al Comisiei Europene. Croaţia a aplicat la aderarea pentru Spaţiul Schengen în 2021 şi iată că în 2022 a fost acceptată. Cât timp să mai aşteptăm ca anumite state să-şi schimbe abordarea în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei Schengen şi evident extinderea spaţiului prin acceptarea României şi Bulgariei”, a mai spus Tomac.