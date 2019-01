S-a rupt „nenorocul”! Spovedania primului român care a înhățat Medalia de Aur pentru Filologie „Alfred Nobel”

Criticul literar Eugen Simion, președintele Secției de literatură și fi lologie a Academiei Române, este câștigătorul pentru anul 2018 al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel, acordată de Societatea Internațională de Filologie. Eugen Simion este și primul român care a fost onorat cu această distincție. Mai jos, un dialog sincer cu acest „premiant” al culturii noastre.





- Evenimentul zilei: Felicitări, stimate domnule Eugen Simion! „Societatea Internațională de Filologie” v-a conferit, în urma voturilor a 200 de universități din întreaga lume, Medalia de Aur pentru Filologie „Alfred Nobel”. Această recompensă, veche de aproape 100 de ani, este, îmi dau seama, foarte prestigioasă. Ce înseamnă pentru cărturarul Eugen Simion această distincție? Dar pentru omul Eugen Simion?

- Eugen Simion: Omul şi, cum zici dumneata, „cărturarul” Eugen Simion se confundă şi trăiesc împreună bucuriile şi nenorocirile. Nu-i pot despărţi! Dar să revin la întrebarea pe care mi-o pui: distincţia de care vorbeşti mă onorează, desigur, şi mă bucură. N-o aşteptam şi a venit aşa, din senin. Când am văzut cine a primit-o înaintea mea (din 1931 până azi) m-am speriat puţin. Dar mi-a trecut repede sperietura. În 2017 a primit-o marele teoretician al lingvisticii, americanul Noam Chomsky (de curând, preşedintele de onoare al „Societăţii”), ceva mai înainte Roman Jacobson, Leonard Bloomfield, Yuri Lotman şi alte nume răsunătoare în filologie... Primul căruia i-a fost decernată a fost Nikolai Trubetskoy, creatorul ştiinţei fonologiei şi unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Scolii de la Praga. „Societatea Internaţională de Filologie” a luat fiinţă după modelul IMU - „International Mathematical Union” (care acordă Medalia Fields) pentru a suplini absenţa filologiei, respectiv a matematicii, din scenariul Premiilor Nobel. „Societatea” cuprinde, cum ai observat, 200 de universităţi; din 1931 până astăzi a acordat 19 Medalii de Aur numelor pe care le-am citat (şi, desigur, altora). Cea de anul acesta a ajuns, iată, în Romania. Cum, cine m-a propus, cine m-a susţinut, nu ştiu. Stiu doar că din reprezentanţii celor 200 de universităţi m-au votat 123. Am aflat acest fapt din scrisoarea pe care mi-a transmis-o domnul Montaclair. Când voi afla mai multe o să-ţi comunic, dacă te va interesa, domnule Florian Saiu…. Mă întrebi, acum, ce înseamnă pentru mine această distincţie? Inseamnă, evident, o neaşteptată recunoaştere a operei mele, aici în Estul Europei, unde rar se întâmplă ceva ce este recunoscut în altă parte. De aici vine complexul nostru că nu suntem băgaţi în seamă, că suntem marginalizaţi, ignoraţi. „Nenorocul” nostru, vorba lui Cioran. Se pare, iată, că s-a rupt mijlocul nenorocului, cel puţin în critica literară. Poate însemna ceva pentru România? Nu sunt eu acela care să răspundă la această delicată chestiune.

Onoare și glorie, nu bani

- Această Medalie de Aur implică și o însemnată recompensă financiară, ca în cazul Nobelului pentru Literatură?

- Bine că-mi pui această întrebare, domnule Florian Saiu. Mi-au pus-o şi unii dintre prietenii care m-au firitisit zilele acestea: Erau curioşi să afle dacă recompensa materială este mai mică sau mai mare decât Premiul Nobel pentru Literatură? I-am dezamăgit, se pare, spunându-le că recompensa materială nu există. Medalia de Aur este doar onorifică. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să fie mai puţin onorantă, prestigioasă, pentru cel care o primeşte.

- Ce le veți spune, domnule Eugen Simion, occidentalilor, la Palatul Parlamentului European de la Strasbourg? Ce mesaj veți purta dinspre Est spre Vest? Ei acordă premii de sute de ani, noi suntem mulțumiți când ei binevoiesc să ni le acorde...

- Ceremonia de decernare va avea loc în luna martie 2019 la Strasbourg şi, potrivit regulamentului „Societăţii”, este urmată de o ceremonie în ţara laureatului. Am fost informat că preşedintele în exerciţiu al acestui for internaţional s-a adresat, în acest sens, Preşedintelui României… Ce voi spune la Strasbourg? Încă nu m-am gândit. Dar, sigur voi vorbi despre statutul culturii în lumea de azi şi despre necesitatea de a cultiva în comunitatea europeană cultura diferenţelor naţionale, aceea care asigură diversitatea şi bogăţia spirituală a culturii europene.

