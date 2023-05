Eugen Cristea, despre lupta cu depresia și problemele de sănătate. Cum se simte după AVC

În urmă cu 6 ani, Eugen Cristea a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și s-a luptat cu depresia. Acum, actorul a declarat că este mult mai atent la sănătatea lui și că a realizat cât de grea este viața.

„În general evit (n.r. petreceri de ziua de naștere) deoarece pentru mine nu mai este un prilej de bucurie. Eu ca să fiu sincer îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o mai dă în plus. De atunci am început să fie un pic mai atent. Mă mir că mi s-a întâmplat mie așa ceva, asta pentru că duc un regim de viață foarte ordonat și foarte strict. Semnalele de alarmă pe care le dă organismul trebuie luate în seamă. Au trecut 6 ani și 2 luni. Sunt bine și respect în continuare același regim de viață, fac multă mișcare. Viața e grea, e urâtă, dar chiar așa să nu existe nicio rază de soare?’‘, a mărturisit Eugen Cristea.

El a declarat că are de luat o mulțime de medicamente în fiecare zi și că este nevoit să meargă la analize de două ori pe an. Acesta și-a schimbat și regimul alimentar.

„Cu sănătatea sunt bine, pentru că și eu și soția mea, Cristina, avem grijă și unul față de celălalt, și fiecare de el, îmi iau medicamentele.Am o obsesie, în fiecare dimineață mă cântăresc, îmi iau glicemia și tensiunea. Îmi fac analizele totale, de două ori pe an, și merg foarte mult pe jos. Mi-am luat un ceas de mână care mă piuie sau trage de mine, ca să merg mai încet. Mă avertizează cu pulsul, somnul și cantitatea de stres”, a spus Eugen Cristea.

A vrut să moară

Eugen Cristea a mai spus că s-a luptat cu depresia și că a ajuns la spital după ce a vrut să își pună capăt zilelor. Actorul a recunosut că nu mai este un om optimist, dar că încearcă să accepte viața așa cum este.

„Încerc din greu să fiu un om pozitiv, îmi vine foarte greu, dar fiind în zodia Berbecului, nu mă pot abține să mă abțin să fiu un adept al dreptății, al bunului gust, al dragostei. Am avut o răceală și am crezut că a fost Covid. M-am speriat foarte tare. Am intrat într-o depresie. Am avut niște medici foarte buni și le mulțumesc. Tratamentul ți-l faci singur până la urmă. Am ajuns la urgență, dus de soția mea și de prietenul meu. Toate fetele de la urgență m-au întrebat ce e cu mine și le-am spus că nu mai vreau să trăiesc. Nu-mi pare rău (n.r. copil). Nu mi-am dorit”, a mai declarat Eugen Cristea, potrivit spynews.ro.