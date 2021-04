Multe persoane, chiar și medici care, încă din primele zile ale pandemiei își spală cumpărăturile „doar pentru a fi în siguranță”.

Alții s-au băgat în carantină pentru două zile pentru a permite decontaminarea. Între timp, firmele de curățenie au profitat de ocazie și au început să ofere servicii speciale de coronavirus care au venit complet cu un „certificat de sterilizare”.

Într-un birou, personalul de curățenie este însărcinat să șteargă fiecare fotocopiator, extinctor și buton de ridicare cu dezinfectant pe o buclă nesfârșită. Nicio suprafață nu este prea obscură.

Toaletele publice au fost închise – multe încă mai sunt – și unele magazine au interzis chiar să dea tacâmuri din plastic.

Virusul pare să fie aerian și nu este transmis în general pe suprafețe

În mod copleșitor, dovezile sugerează că virusul nu este transmis în general prin cleme, furculițe sau scaune de toaletă.

Deci, cel puțin, tot acest „teatru de igienă” este probabil o pierdere de timp. Dar, în cel mai rău caz, ar putea fi crearea unui fals sentiment de securitate și distragerea atenției oamenilor de la riscurile reale.

Deci, cum am ajuns aici? Acum un an, când Covid a lovit, a existat ideea că ar putea fi ridicat de pe suprafețe. Cineva infectat cu virusul poate tuse sau strănut și pulveriza picături încărcate de virus pe suprafețe sau pe mâini și atinge lucrurile. Și am putea prelua infecția intrând în contact cu ei.

A existat chiar și o reclamă susținută de NHS care înfățișa virusul pe măsură ce vopseaua de strălucire a strălucit pe un telefon mobil, mânerul ușii și o ceașcă de cafea.

Dar oamenii de știință care știu acum despre aceste lucruri sunt de acord că nu este adevăratul risc.

Săptămâna trecută, Centrele SUA pentru Controlul Bolilor (CDC) și-au actualizat sfaturile, admițând că există mai puțin de o șansă din 10.000 de a prinde Covid de la o suprafață, iar acest lucru ar putea fi atenuat printr-o simplă spălare a mâinilor, scrie dailymail.co.uk.