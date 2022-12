Eșecul Schengen. Dan Andronic: Trebuie să existe niște demisii. Clasa politică are o foarte mare vină. Ceea ce este cel mai grav este că în 2024 tot ăștia vor fi aleși

După ce Austria a votat împotriva intrării României în Spațiul Schengen, jurnalistul Dan Andronic a anunțat că a decis să boicoteze toate produsele austriece „Am decis să nu le mai dau bani austriecilor. Nici eu, cu mașina personală, nici mașinile editurii de la Evenimentul Zilei nu vor mai alimenta de la benzinăriile austriece. Știu că asta nu va schimba mare lucru, dar trebuie totuși să luăm o atitudine. Sunt banii mei și fac ce vreau eu cu ei. Apoi, să fim și mai sinceri, benzina este proastă peste tot. Nu stăm acum să o luăm pe care e mai bună, că nu are niciun sens.

Să arătăm măcar că suntem stăpâni pe portofelul nostru, că pe resursele noastre nu mai suntem stăpâni de mult. Să nu mai zică nimeni că e mai ieftin în Austria decât la noi. Am publicat în această dimineață prețurile medii de pe pârtiile de ski de acolo. Se ajunge la 70-80 de euro pentru o persoană. La hoteluri, unde avem 5 stele, se ajunge la o cameră și de 1000 de euro pe noapte”, a spus jurnalistul Dan Andronic, în emisiunea Contrapunct EVZ.

Eșecul Schengen: Nu suntem tratați egal și nu trăim într-o eră a solidarității

În continuare, Dan Andronic a răspuns comentariilor legate de faptul că unii români se întreabă că ce vină au companiile austriece în legătură cu alegerile Guvernului?: „Păi să fiu scuzat, dar ce vină au șoferii de TIR care stau câte o săptămână în vamă? Ei ce vină au? Și în plus, ce ne arată asta? Ei bine, se vede clar că, în ciuda celor spuse, nu suntem tratați egal și nu trăim într-o eră a solidarității. Ni s-a spus, iar nouă când ni se spune este ca un ordin, să adoptăm acele Legi ale Justiției încălcând Constituția României pentru că așa intrăm în Schengen. Ei bine, uite că nu. Credeți acum că acele Legi ale Justiției le mai retrage cineva? Niciodată. Predoiu, eternul ministru, nu va face nimic în acest sens”.

Dan Andronic: „În cazul de față trebuie să existe și demisii pe care și noi le cerem”

Dan Andronic a mai spus că clasa politică are o mare vină în ceea ce privește eșecul României: „Cum se face că Croația, care intră după România în Uniunea Europeană, intră apoi în Schengen, iar acum se pregătește să intre în zona euro? Clasa politică de la noi, fie că vorbim de cei de la București sau de la Parlamentul European, au o foarte mare vină că nu fac ceea ce trebuie. Iar ceea ce este cel mai grav este că în 2024 tot ăștia vor fi aleși.

Tot PSD pe primul loc, tot PNL pe al doilea și AUR pe al treilea. Bineînțeles, în cazul de față trebuie să existe și demisii pe care și noi le cerem, asta pentru a arăta că cineva are un gram mic de responsabilitate, demisii de onoare, însă la noi nu se obișnuiește așa ceva. Câte demisii de onoare am avut în țara asta? Dar așa s-a întâmplat mereu, cei care nu au ce face, nu știu altă meserie, se înscriu în politică și noi toți avem de suferit. Cei care au avut cea mai fermă poziție până acum au fost cei de la UDMR.

Acolo se pare că mai sunt totuși câțiva oameni care sunt pregătiți în politică și știu cum să gestioneze o situație. Ceea ce ni s-a întâmplat nouă acum este că suntem calul de bătaie în campania electorală cancelarului austriac. Omul este în campanie acum și are nevoie de un dușman pe care să-l înfrunte pentru a-și arăta puterea și influența”.

„În Piață nu va ieși nimeni să se revolte împotriva celor întâmplate”

Cât despre ieșirea românilor în stradă, Dan Andronic este că nu se va întâmpla: „În Piață nu va ieși nimeni să se revolte împotriva celor întâmplate. Este clar că dacă Serviciile și ONG-urile lui Soros nu apasă butonul, nu are cum să iasă nimeni în stradă”.

Noi și Bulgaria, a mai comentat Dan Andronic, nu facem parte din lumea lor: „Suntem două țări ortodoxe, două țări slave iar ei nu vor să-l bage pe dracu în casă. În plus, în jur de 500.000 de cetățeni ruși au proprietăți în Bulgaria. Spunea cineva că dacă cineva nu te primește în casa lui, nu trebuie să te superi pe el. De acord, nu fac asta. Dar nici el să nu se supere că nu îi dau banii mei. Am investir două miliarde în securizarea frontierelor, ne-am bătut joc de Legile Justiției, am renunțat la supremația Constituției României. Ce mai trebuie să facem acum? Poporul român avea nevoie de această victorie, după doi ani de pandemie și războiul de la graniță”.

Mirel Curea: S-a atins o masă critică a enervării

Invitat în emisiune, jurnalistul Mirel Curea a atras atenția că s-a atins o masă critică a enervării: „De ce zic asta? Ei bine, sentimentele acestea de indignare le-am auzit chiar de la oameni cu mulți bani. Și gândiți-vă, acest transfer al banilor de la o bancă la alta înseamnă costuri uriașe când vine vorba de atâția bani. Eu am rămas șocat de postarea lui Dan Andronic. Știam că ce scriu unii cum că la noi e mai scump și decât la Polul Nord, dar totuși. În Austria sunt niște scoruri…

Mai mulți jurnaliști dintre aceștia mai colțoși, printre care și eu, am fost rugați să nu mai dezbatem atâta subiectul cu Lgile Justiției pentru că e Schengen la mijloc. Bineînțeles că nu am ascultat și am făcut și spus ce am vrut eu. În acest fel, am cedat o foarte importantă prerogativă a suveranității de stat, asta inclusiv Austriei, pentru că este stat al Uniunii Europene. Bineînțeles că ne interesează, pe mine și pe Dan, de transportatori! Ne doare pentru că situația lor înseamnă economie, mă doare pentru rudele mele care sunt șoferi, mă doare de tot ceea ce înseamnă român. Dacă ne săltăm puțin economic, dacă creștem puțin în acest domeniu, dacă nu mai stăm ca sclaveții în punctele de frontieră, în aeroporturi, poate vom avea și noi ceva de spus pe aici”.

„Niște state ar fi avut niște argumente solide în favoarea noastră, dar nu prea s-a încercat”

Mirel Curea a mai subliniat că ar fi un interes foarte mare al Olandei și al Uniunii Europene ca România și Bulgaria să nu intre în spațiul Schengen: „De ce? Eu bine, este vorba despre faptul că în porturile Pireu și Salonic trec extraordinar de multe nave cu mărfuri din China, care până acum veneau în porturile Varna și Constanța, care acum sunt împânzite de ucraineni sau de ruși cu acoperire ucraineană.

Ce ar urma după? O vamă de așteptare la Kulata, mai fac încă o vamă, apoi la unguri, de unde pătrund în spațiul Schengen și pot trece șnur. Asta înseamnă foarte multe zile și creșteri semnificative de prețuri. Ceea ce mă mai neliniștește pe mine continuând ideea lui Dan cu lipsa de solidaritate, este faptul că celelalte țări ar fi fost alături de noi doar în momentul votului, dar nu prea au foost insistente cu rerezentanții Austriei înainte de asta. Niște state precum Germania, Italia, Franța și așa mai departe ar fi avut niște argumente extrem de solide în favoarea noastră, dar nu prea s-a încercat asta.

De ce oare aflăm noi lucrurile acestea tocmai acum? Nu mi spune mie nimeni că Serviciul de Informații Externe nu avea habar de decizia Austriei privind aderarea noastră la Schengen. Când e vorba de economie și riscuri, chestiile de genul nu se hotărăsc pe azi pe mâine, ci cu mult timp înainte”.

„Austriecii au cam jumătate din domeniul bancar din România”

Istoric vorbind, a mai spus Mirel Curea, țara noastră a fost dată Austriei, în timp ce Bulgaria a fost dată pe mâna Germaniei: „În concluzie, austriecii au cam jumătate din domeniul bancare din România, au luat jumătate din ceea ce înseamnă combustibil. Mai nou au tuns Ardealul, au ras păduri pe acolo, au fost prinși de autorități, dar nimic. Au făcut tot ce au vrut ei cu noi pe bază de închis de ochi. Bucureștiul a înghițit tot pentru că trebuia să intrăm în UE și recent că se voia în Schengen.

O fostă colegă de presă, care între timp a trecut și pe la Parlamentul European, mi-a zis că europarlamentarii din alte țări le zic românilor de acolo să fie mai cu tupeu, să mai aibă și ei păreri. Avem un președinte ai căror părinți au renunțat la cetățenia română în favoarea celei germane, ce să înțelegem de la el, ce să ne explice el nouă?”