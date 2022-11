Un alt paradox românesc: De ce crește PSD în sondaje?

O lungă incursiune arată că fostul FSN din 1990, ai cărui urmași formează astăzi coaliția de guvernare , deține în ultimii 33 de ani, constant în alegeri, între 60% și 70% din voturi. Explicațiile sunt numeroase, țin atât de context, cât și de elemente de antropologie culturală în comportamentul electoral românesc. Totuși, ceea ce constatăm astăzi, are explicații mult mai profunde decât presupusele rațiuni ideologice sau tranzacționale.

Constatăm așadar că urmașul direct al FSN, pe filiera PD-PDL, adică PNL, junior al coaliției, păgubește mai mult de pe urma guvernării decât PSD, venit pe filiera PDSR-PSDR, urmașul FDSN (partid fondat în martie 1992 de Ion Iliescu, după ruptura de Petre Roman). Ambele partide se bazează pe structuri locale și rețele clientelare. Însă diferențele de structuri nu reflectă chiar o diferență de la simplu la dublu (PNL are 19% în ultimul sondaj Sociopol, în vreme ce PSD are 36%). Așadar, de unde vine diferența?

Cauzele. Cu siguranță din percepția asupra celor două. Iar singurul element intuitiv de distanțare, paradoxal pentru un partid asumat de stânga, deci teoretic liberal și progresist, este imaginea de stabilitate pe care PSD o proiectează în societate. Deși stabilitatea e o valoare conservatoare, de dreapta, care ar trebui să aparțină PNL în mentalul colectiv, ea pare a fi singura miză ce asigură avantajul competitiv pentru PSD.

Asta și pentru că PNL s-a comportat nesăbuit sau chiar isteric după 2014, încercând să copieze duritatea cvasi-fascistă a manifestărilor USR , supunându-se necondiționat păguboaselor mofturi prezidențiale, dar fără a reuși obținerea râvnitei sustenabilități electorale. Rezultatul a fost sub așteptări. În guvernul tehnocrat, susținut de liberali, aceștia au fost, practic, în opoziție, apoi după eșecul lui 2016 au rămas în opoziție până în 2020, după care au avut un singur an singuri la butoane, în Cabinetul Orban . Au împărțit puterea cu USR în 2021 și au cedat-o în mare măsură PSD-ului în ultimul an.