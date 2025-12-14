Eșec în deplasare pentru echipa lui Răzvan Lucescu: Atromitos-PAOK, 2-0

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut duminică, în deplasare, cu scorul de 0-2 în fața grupării Atromitos, în etapa a 14-a din campionatul Greciei, Super League. La Atena, gazdele au marcat primul gol în minutul 17, prin Dimitrios Stavropoulos.

PAOK a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 39, la Kiril Despodov, însă decizia a fost anulată după consultarea arbitrajului video (VAR).

În repriza secundă, oaspeții au avut posesia covârșitoare, 75 la sută, însă nu au reușit să fructifice ocaziile create. Gazdele au punctat din nou în minutul al șaselea al prelungirilor, printr-un penalti transformat de Tom van Weert, stabilind scorul final, 2-0.

În urma acestui rezultat, PAOK Salonic a suferit a doua înfrângere din sezon. Olympiacos conduce clasamentul cu 35 de puncte, urmată de AEK Atena, cu 34 de puncte, iar PAOK ocupă poziția a treia, cu 32 de puncte. Atromitos se află pe locul 11, cu 12 puncte.