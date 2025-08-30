Social Escrocherie prin curier. Atenție la pachetele din afara țării







Un nou tip de escrocherie în care este implicată o firmă de curierat este acum în vogă. Practic, oamenii sun sunați ca au un colet din străinătate și trebuie să achite contravaloarea.

Un internaut a descoperit un nou tip de scam în care este folosită o firmă de curierat.

„Un colet care îți vine printr-o firmă din afara țării și unde ai de plată în sistem ramburs, de regulă 249 de lei. Evident, nu ai făcut tu vreo comandă, ci îți trimite un scammer pe numele tău și adresa ta (da, le are și sunt corecte) pentru că probabil a lucrat pe la Ali Baba sau Temu”, relatează persoana păcălită.

„Și a avut acces la datele tale de contact. Am pus botul o dată și mi-am luat, dar atunci chiar așteptam colet de afară. Și acum aștept unul, însă acela așteptat este deja plătit și vine prin alt curier. Dacă faci prostia să achiți cei 249 de lei, vei primi în colet niște gunoaie care nu costă mai mult de 2 $.

După ce ți-ai luat țeapa, mergi la firma de curierat să faci reclamație și să îți dea banii înapoi. Nu îți dă înapoi nimic, cică să faci plângere penală și să vii la ei în maxim 24 de ore cu numărul lucrării penale de la poliție și să reclami la ei doar având acest număr de lucrare penală de la politie”, a explicat internautul.

Culmea este că banii tot nu i-a primit înapoi. “Crezi ca primești banii înapoi atunci? Nuuuu.... nu am primit nimic nici după jumătate de an. Probabil nu i-au virat infractorului, dar nici mie nu mi-au dat nimic înapoi. Mi se pare suspectă treaba totuși. Cum de vin doar prin aceasta firmă scam-urile astea (e a doua oară la mine, însă evident că nu le dau un ban).

Și de ce ei știind de treburile astea, nu îți dau banii înapoi? Nu îi acuz pe curieri de complicitate, dar tot nu înțeleg ce naiba se întâmplă...” a mai explicat pățitul. Cert este că atunci când primiți un colet ramburs e bine sa va asigurați ca ați făcut o comandă, altfel, ar putea să fie scam.