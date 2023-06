Eroul din Elveția îi ceartă pe criticii echipei naționale. Valentin Mihăilă cere încredere din partea suporterilor României

Valentin Mihăilă a devenit eroul echipei naționale de fotbal datorită celor două goluri care i-au salvat obrazul selecționerului Edi Iordănescu. El a marcat de două ori în poarta Elveției, iar acest lucru a adus un punct prețios României, în campania de calificări la Euro 2024. Acum, în momentul în care jocul echipei este criticat de majoritatea celor care au văzut meciul, fotbalistul își apără coechipierii. El a spus că românii trebuie să-și păstreze încrederea în echipă și să fie alături de jucători, chiar dacă nu reușesc să performeze la un nivel ridicat.

„Am jucat destul de slab dar cu toţii ştim că Elveţia este o forţă a Europei, se califică la Campionate Mondiale şi Europene, iar în a doua repriza am prins încredere. Probabil ca s-au mai relaxat puţin şi apoi am prins noi al doilea gol şi am reuşit să egalăm. Dar cum am spus, şi vreau să fac aşa… să dau un semn, pentru că… suntem o echipă mică, cum spun toţi. Aveţi încredere în noi pentru că alţii nu aveţi. Dacă aveaţi alţii, de ce nu chemaţi alţii?”, a afirmat eroul meciului de la Lucerna.

Mai mult, a spus Valentin Mihăilă, dacă există fotbaliști care se pot descurca mai bine, actualii componenți convocați la echipa națională pot fi înlocuiți. Dar, cu siguranță acesta este nivelul de valoare a fotbalului românesc, iar alți jucători nu există.

„Credeţi în noi pentru că dacă n-am fi noi, ar fi alţii şi poate… Vreau să aveţi încredere în noi pentru că până la urmă toţi vrem să ne calificăm la Euro şi toţi ne bucurăm dacă suntem la Euro. Nu ne mai criticaţi. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul. Dar ce vroiaţi să facem? Să plângem? Dacă dădeam noi un gol era 1-0 pentru noi şi câştigam noi! Ce-aţi vrea să facem să nu ne bucurăm că se anulează golul? N-am înţeles treaba asta”, a mai spus jucătorul român.

Ce indicații a primit de la antrenorul Edi Iordănescu

Fotbalistul a relatat despre momentul în care a intrat în teren și a dezvăluit care au fost indicațiile pe care le-a primit de la antrenorul Edi Iordănescu.

„Când am intrat, Mister mi-a spus să iau acţiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă şi să am încredere pentru că putem marca. Până la urmă s-a dovedit că a fost ok această alegere. Am jucat slab în seara asta, poate şi în Kosovo, dar trebuie să aveţi încredere în noi! Noi suntem România, suntem români cu toţii, nu trebuie să-i criticaţi, trebuie să fiţi alături de noi din primul în ultimul minut”, a spus Valentin Mihăilă.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Rezultatul a fost surprinzător, dat fiind că elvețienii au condus cu 2 – 0, fiind egalați chiar când se vedeau câștigători.