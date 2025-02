Monden Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, căsnicie năruită în timp record. Mariajul s-a spulberat







Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, a anunțat oficial divorțul de tatăl fetiței sale și a oferit primele detalii despre despărțire. Cei doi au ajuns să facă acest pas la câteva luni de la căsătorie.

Adriana Simionescu a divorțat de Nicu

Adriana Simionescu a confirmat că a divorțat, însă speculațiile despre despărțirea lor au început să circule încă din luna septembrie. Atunci, fiica lui Adrian Minune a declarat că totul nu era decât o neînțelegere și că aveau nevoie de puțin timp pentru a rezolva situația. În cele din urmă, relația sa cu Nicu s-a încheiat pentru totdeauna.

Adriana Simionescu și Nicu s-au căsătorit în mijlocul lunii iulie a anului trecut. Ceremonia a fost una grandioasă, având peste 1.000 de invitați. Tot în acea zi, cuplul a sărbătorit și botezul fetiței lor, născută în iunie 2023.

Fiica lui Adrian Minune, primele declarații cu privire la divorț

Adriana Simionescu și Nicu au fost împreună timp de peste 4 ani, iar la sfârșitul anului 2021, tânăra a primit cererea în căsătorie. Ulterior, cei doi au devenit părinții unei fetițe, pe nume Noa Zenayda. La un an după aceea, fiica lui Adrian Minune și tatăl copilului s-au căsătorit religios.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat. Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt știute bine de ambii și am luat această decizie de comun acord”, a scris fiica lui Adrian Minune pe Instagram.

Anunțul nu surprinde pe nimeni deoarece la scurt timp după nuntă, problemele au început să apară în relația lor. În cele din urmă, Adriana și Nicu au hotărât să pună capăt căsniciei.

Adriana Simionescu, despre cearta care ar fi dus la ruptură

Speculațiile legate de divorț au început să circule încă din septembrie anul trecut, la doar două luni după ceremonia religioasă. În acea perioadă, fiica lui Adrian Minune a mărturisit că a avut o dispută cu Nicu și că au nevoie de timp pentru a-și clarifica gândurile.

„Ne-am certat, sunt probleme interioare. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că eu consider că nu e treaba nimănui ce se întâmplă mai exact, doar că am decis să stăm o perioadă așa și să ne curățăm mintea.”, declara atunci Adriana Simionescu, potrivit cancan.ro.