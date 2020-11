În conformitate cu CNN Grecia, autoritățile de frontieră elene au reperat cinci bărbați înarmați cu puști automate, în zona Gemisti, la frontiera greco-turcă, bântuind pe malurile râului Evros, care delimitează o mare parte din granița terestră dintre cele două țări.

CNN Grecia a relatat că bărbații au fugit de la fața locului atunci când au sesizat că gărzile elene i-au descoperit, zădărnicindu-le astfel tentativa de trecere ilegală a graniței cu Grecia.

Nu este prima oară când regimul Erdogan este acuzat că se dedă la activități ilegale la frontiera greacă, pe care în mod intenționat a supus-o unei presiuni migratorii suplimentare, la începutul epidemiei de COVID-19, pentru a obține concesii din partea UE.

Guvernul grec a acuzat Turcia că aduce migranți cu autobuzele, masându-i la frontiera sa, printre aceștia aflându-se inclusiv deținuți eliberați.

Autoritățile elene au dat publicității o înregistrare video cu ceea ce, spuneau ele, este un vehicul blindat turc finanțat de UE încercând să dărâme barierele de la frontieră pentru a le facilita trecerea ilegală imigranților.

De asemenea, în timpul acelei crize din primăvară, Grecia a afirmat că forțele de securitate turce au aruncat cu petarde fumigene și lacrimogene împotriva forțelor de frontieră elene, pentru a le oferi astfel acoperire imigranților să treacă granița.

Aceste aspecte au fost confirmate și de o parte neutră, serviciul german de informații (BND), care a aflat că turcii infiltrau agenți provocatori printre migranții masați la frontiera cu Grecia, pentru a incita la revolte și violențe.

Între Turcia și Grecia, tensiunile nu s-au risipit în ultima vreme. Dimpotrivă: Ankara a demarat acțiuni ilegale de eplorare în Zona Economică Exclusivă a Greciei, pentru a descoperi zăcăminte de petrol și gaze naturale.

Turcia nu recunoaște actuala împărțire a apelor teritoriale din regiunea Mediteranei de Răsărit, conform acordurilor internaționale în vigoare și amenințat cu riposta militară dacă Grecia va încerca să îi scoată navele din zonă.

Mai mult, Turcia și-a masat importante forțe navale și aeriene în regiune.

German Federal Intelligence Service (BND) findings indicate that the Turkish government purposely incited riots at the Greek border by planting members of its security services among crowds of migrants. https://t.co/Nu6CzyZU0Z

— Breitbart London (@BreitbartLondon) March 28, 2020