Erdogan, încă afectat de virusul intestinal, a inaugurat prin videoconferinţă, împreună cu Putin, prima centrală nucleară turcească

Şeful în exerciţiu al Turciei, care se află la putere de 20 de ani, a fost nevoit să-şi întrerupă marţi seara un interviu televizat, în direct, din cauza unei „gripe intestinale”. „Mă voi odihni acasă azi, la sfatul medicilor”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter liderul turc.

Inaugurarea centralei a avut loc prin videoconferință, la care a luat parte și Vladimir Putin. În imaginile apărute se poate vedea cum Erdogan este istovit de oboseală și de abia se mișcă, în timp ce președintele rus stă cu un aer degajat și zâmbește.

Centrala nucleară de la Akkuyu este „cea mai mare investiție comună” a Turciei împreună cu Rusia, a spus Recep Erdogan.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan’s first appearance in public after a sharp deterioration in his health.

At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023