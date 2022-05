Episodul de coșmar pe care Ioana Ginghină nu îl va uita niciodată. „Am descoperit că fătul avea malformații”

În urmă cu câțiva ani, Ioana Ginghină a pierdut o sarcină mult așteptată din cauza unor malformații grave pe care le avea fătul. Actrița a povestit că timpul a trecut, dar că nu poate uita trista poveste.

”Cea mai nefericită am fost când eram la „Acasă” și am pierdut o sarcină. Prima sarcină! Nu a fost că doar am pierdut-o și atât, a fost o sarcină cu malformații, a fost o poveste foarte tristă. Sarcina era destul de avansată – 5 luni – și, la o morfologie fetală, la o ecografie, am descoperit că fătul avea malformațîi și a trebuit să renunț. Nu a fost cea mai ușoară decizie pentru noi. Nici pentru mine, și nici pentru Alexandru, la momentul respectiv. A fost cea mai urâtă săptămână din viața mea!” – a mărturisit actrița.

Își mai dorește un copil

Ioana Ginghină a mai declarat că este nerăbdătoare să mai aibă copii și că medicii au asigurat-o că încă poate face: ”Am fost la controlul de rutină pe care-l fac în fiecare an și am întrebat, printre altele, dacă se apropie vreo premenopauză sau vreo menopauză, pentru că eu încă mai vreau să fac copil. Mi s-a spus că sunt clinic extrem de sănătoasă și că ar putea să vină și o sarcină. Adică nu e nicio premenopauză la mijloc. Eu întotdeauna mi-am dorit și al doilea copil, dar n-a fost să fie”, a mai spus actrița la podcastul găzduit de Lucian Viziru.

„La 20 de ani, credeam că ştiu exact cum stau lucrurile şi de ce am nevoie, dar nu a fost aşa. Am trecut printr-o serie lungă de suferinţe şi frustrări, dar nu a fost în zadar. La 30 de ani, îmi întemeiam o familie. Am devenit mamă şi soţie, am început un alt drum. A fost o vârstă magică pentru mine. Acum, la 40, simt că am crescut, că m-am maturizat şi că mă apropii de femeia în care vreau să mă transform”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.

Ioana Ginghină, despre relația cu fiica ei

Ioana Ginghină a mai povestit și care este relația cu fiica ei, Ruxandra. Actriță a declarat că îi place să asculte adolescenții și că legătura lor este foarte puternică.

„Noi am stat foarte mult timp împreună de-a lungul vieții Ruxandrei, pentru că ea își termina școala și venea la mine, la școala de actorie.

Acolo era after-school-ul ei. Noi am fost tot timpul împreună, adică după ora 12-13, după ce se terminau orele. Așa că relația noastră este foarte apropiată. Nu zic că nu ne certăm niciodată, dar ne împăcăm imediat și discutăm orice”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit Cancan.

„Apropo de asta, de adolescență, eu sunt înnebunită după ei. Eu și lucrez cu adolescenții – și Ruxi e la adolescență – prin prisma profesorului de actorie și a mamei și nu mi se pare deloc greu să trăiesc cu un adolescent, dacă încerc să-l înțeleg.

Și dacă îi explic că nu trebuie să fiu de acord cu ea și nici ea cu mine, dar trebuie să ne ținem de niște reguli de conviețuire umane, înțelegând diferența dintre generații”, a adăugat Ioana Ginghină.