Cercetătorii susțin că sute de mii de tineri vor avea de suferit din cauza COVID lung, în special cei nevaccinați.

Semnalul de alarmă vine din Marea Britanie, unde varianta Delta și-a făcut din plin prezența și relaxarea e pe cale să se producă, pe 19 iulie, după amânarea de o lună. Cercetătorii de la Imperial College spun că al patrulea val pandemic – Delta – ar putea să afecteze sute de mii de tineri. Asta pentru că vaccinarea din Regatul Unit a atins cote importante, în special în rândul persoanelor în vârstă și vulnerabile, astfel că numărul celor care vor ajunge în spital sau vor deceda va fi infinit mai mic în comparație ce a provocat până acum coronavirusul.

Ei avertizează că, odată cu eliminarea restricțiilor, la începutul săptămânii viitoare, varianta Delta se va răspândi și mai accelerat în Marea Britanie, în special în rândul celor nevaccinați, adică al tinerilor. Numărul infectărilor ar putea urca la cel puțin 1 milion și maximum 2 milioane. Iar prognoza nu este prea bună, pentru că studiile făcute până în prezent arată că pacienții mai tineri nevaccinați au un risc ridicat de a manifesta simptome de COVID lung.

Cercetări recente dintr-un studiu care a cuprins mai multe instituții din Marea Britanie privind convalescența au arătat că „long COVID” a fost semnificativ mai frecvent la vârsta mijlocie (17%) decât la persoanele mai tinere (7,8%). Dar „long COVID” este mult mai sever la unii decât la alții: aproximativ 1,2% dintre tinerii de 20 de ani și 4,8% dintre persoanele de vârstă mijlocie intervievate pentru studiu au declarat că boala lor este suficient de gravă pentru a avea un impact asupra rutinei zilnice.

„Vedem o reducere foarte clară a riscului de COVID lung la toate grupele de vârstă dacă s-au administrat ambele doze de vaccin”, susține Claire Steves, epidemiolog și autor principal al studiului Convalescence la King’s College din Londra, scrie The Guardian.

Ce înseamnă sindromul post-COVID sau „long COVID”

Sindromul de COVID lung cuprinde foarte multe simptome care pot rămâne timp de luni de zile în cazul celor testați pozitiv la coronavirus.

Danny Altmann, profesor de imunologie la Imperial College, a explicat că, potrivit studiilor din mai multe țări, un număr important de persoane care au COVID-19, indiferent dacă știu că sunt infectate sau nu, sunt expuse riscului de a dezvolta boli pe termen lung, scrie .

„Din fiecare versiune de COVID pe care am văzut-o, avem o regulă generală potrivit căreia orice caz de COVID, indiferent dacă este asimptomatic, ușor, sever sau internat: are un risc de 10 până la 20% de a dezvolta COVID lung. Și nu am văzut nicio excepție de la asta”, a declarat Altmann.

Printre cele mai frecvente și importante simptome sunt oboseala extremă, care face aproape imposibilă orice activitate, dificultățile de respirație, durerile în piept, insomniile și dificultățile de somn, ca și problemele cu memoria, concentrarea, ultimele două fiind parte a așa-numitei „ceață cerebrală”.

Afecțiunile neurologice au fost „prezise” și de specialiștii și medicii români. Tot mai multe studii confirmă, din ce în ce mai mult, din păcate, gravele sechele pe care trebuie să le înfrunte cei care s-au îmbolnăvit de COVID-19. Efectele infecției virale sunt periculoase și lente și lezează, în special, sistemul nervos central.

Concluzia la care au ajuns cercetătorii este că impactul COVID-19 asupra organismului uman ar putea să dureze mult mai mulți ani față de cum se știa până acum.