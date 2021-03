El s-a poticnit atunci când a încercat să citească de pe foaie numele, în engleză, unei asociații în care Consiliul Județean Iași este membru fondator.

Fostul ministru a „omorât” limba engleză

După ce s-a chinuit să rostească primele cuvinte în engleză, Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat denumirea la o serie de interjecții.

„Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory” a fost denumirea care i-a dat de furcă ministrului.

După ce a bâlguit cu chiu, cu vai, primele cuvinte în engleză, Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat cu o serie de interjecții: „Bam bam bam!”.

Acesta a izbucnit apoi în râs. „Engleză, da”, a spus acesta, printre râsetele celor din sală.

Alexe nu este la prima experiență de acest gen

În spaţiul public a devenit viral un clip video în care ministrul român al Mediului Costel Alexe încearcă să ţină un discurs în limba engleză la Conferinţa UN privind Schimbările Climatice de la Madrid, în anul 2020. Doar că engleza ministrului român este însă relativă, pronunţia sa lăsând mult de dorit, astfel că multe dintre cuvinte sunt greu de înţeles. Video aici.

Expert în engleză în CV oficial

Cu toate acestea, potrivit CV-ului, disponibil pe site-ul Camerei Deputaților de când era parlamentar, Costel Alexe și-a evaluat nivelul de cunoaștere a limbii engleze ca experimentat. Adică „participare la conversație C1 – utilizator experimentat, discurs oral B1 – utilizator independent”. Autoevaluarea a fost făcută raportat la Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi Străine.

C1 înseamnă că „Poate utiliza limba într-un mod eficient în viața academică”

Iată cum este definit nivelul de cunoaștere C1, pe care Costel Alexe susține că l-a atins în privința conversației în limba engleză: „C1 – Studentul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente, cât și să sesizeze semnificații implicite. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat, și să-și manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare și de coeziune a discursului.

Cu B1 „Poate să producă un discurs simplu și coerent”

Raportat la aceeași clasificare reglementată prin Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi Străine la nivelul Uniunii Europene, nivelul de cunoaștere B1, este rmătorul:

„Achiziția nivelului B1: Studentul poate înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Poate să se descurce în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee”.