Meghan, provocare urâtă pentru Regele Charles. Ce urmează pentru cuplul rebel

Noua controversă vine după ce „autorul lor preferat” a părut să numească un al doilea așa-zis rasist în noua sa carte, Endgame. Omid Scobie a sugerat acum că două persoane și-au exprimat „îngrijorarea” cu privire la culoarea pielii lui Archie.

Identitățile apar în noua ediție a cărții Endgame

Omid Scobie, în vârstă de 42 de ani, a negat că ar fi pus cele două nume în carte. Se presupune că acestea ar fi fost menționate în scrisori private dintre Meghan și regele Charles. El urmează să dea explicații prin interviuri la BBC.

Personalul Palatului Buckingham se întreabă cu ce informații vor veni în continuare Meghan, Harry și Scobie.

Sursele spun că angajații familiei regale nu știu cum să reacționeze, deoarece povestea se schimbă mereu.

Endgame a ajuns în fruntea listelor de bestselleruri

La câteva ore după ce a ajuns pe rafturile librăriilor, s-a aflat că un așa-numit „rasist regal” a fost numit într-un paragraf din ediția olandeză.

O analiză ulterioară a cărții a arătat că în capitolele următoare ale versiunii olandeze apare un al doilea nume care nu se potrivește cu cel din limba engleză.

Aseară, un purtător de cuvânt al editurii Xander Uitgevers a declarat că editura a retras exemplarele olandeze. Astăzi, o ediție „rectificată” a cărții Endgame va apărea în magazinele din această țară.

Scriitorul și-a apărat inițial opera

Omid Scobie a spus la televiziunea olandeză că noua carte a apărut în mai multe limbi și, din păcate, el nu vorbește olandeză:

„Dacă există erori de traducere, sunt sigur că editorii vor avea sub control. Eu am scris și am editat versiunea în limba engleză. Nu a existat nicio versiune pe care am produs-o eu care să aibă nume în ea”, a spus acesta.

Nu a existat nicio confirmare că numele „rasiștilor” din versiunea olandeză sunt aceleași cu cele menționate în scrisorile regelui și ale lui Meghan.

Se pare că Meghan, în vârstă de 42 de ani, a acuzat o persoană că a făcut „comentarii” despre culoarea pielii lui Archie.

Endgame ar fi acuzat două persoane de rasism

În versiunea în limba engleză a lui Scobie, acesta scrie că Charles ar fi „contactat-o” pe Meghan printr-o scrisoare după afirmația apărută în presă.

La pagina 128 din ediția olandeză, scrie: „În aceste scrisori private a fost dezvăluită și confirmată o identitate.”

Apoi, un pasaj de la pagina 334 a versiunii olandeze sună astfel:

„Chiar și după ce Meghan și Charles au discutat prin scrisori despre prejudecățile probabil inconștiente din cadrul familiei, după ce s-a dezvăluit că (nume) și (nume) au luat parte la astfel de conversații despre Archie, (nume) a evitat să discute subiectul.”

Familia regală a fost șocată să afle despre afirmațiile făcute de Meghan

Lumea și familia regală au fost șocate atunci când Meghan a făcut prima dată afirmația despre rasă în 2021.

Regina Elisabeta a răspuns la acuzație spunând că, deși „amintirile pot varia”, aceasta va fi investigată și „abordată în privat”. Chiar și Harry la acel moment a fost lovit de aceste acuzații.

Meghan a spus că au existat „mai multe conversații despre asta” cu Harry când era însărcinată.

În timp ce Harry, în vârstă de 39 de ani, a spus că orice conversație a avut loc înainte de a se căsători.

Cuplul a declarat că nu va dezvălui niciodată identitatea, deoarece ar fi „foarte dăunător pentru ei”.