Emoție și bucurie pentru copiii cu nevoi speciale la „Atelierul de ciocolată” (P)

Se spune că un om, o familie, un popor se cunosc după modul în care își îngrijesc și respectă copiii și bătrânii, iar noi suntem de acord. Sunt lângă și cu noi copii care au nevoie de sprijin pentru a avea șansa la o viață mai bună și la demnitate, șansa de a-și urma visurile, dorințele, de a încerca, de a greși, de a iubi, de a descoperi lumea, de a deveni orice își doresc.

Unii dintre ei sunt copiii cunoscuți și numiți în general de către majoritatea drept „copii cu dizabilități” sau „copii cu nevoi speciale”. Pentru noi sunt doar copii, viitori adulți care, la fel ca noi toți, au dreptul la șansa unei vieți lipsite de etichete.

În cadrul acestui proiect, anul acesta, 1 Iunie a venit mai devreme pentru un grup de copii cu nevoi speciale. Totul a fost posibil datorită Experimentează.ro în colaborare cu Asociația Taxiul cu Bomboane care a empatizat cu ideea de a aduce o bucurie în viețile celor care aveau atât de mare nevoie de ea.

La eveniment au participat 20 de copii cu autism și părinții lor și am reușit să aducem zâmbetele pe fețele unor oameni greu încercați de viață. Evenimentul a fost despre „și eu sunt copil și îmi place ciocolata”, „și eu pot să creez praline”, „și eu mă bucur”, „și eu am emoții și curiozități”. De asemenea, a mai fost și despre acceptare, empatie, surprindere, curaj.

Împreună cu Guilty Pleasure și Taxiul cu Bomboane am dăruit experiențe unice printr-un curs de gătit inedit unor copii de la Școlile Speciale Nr. 5 și Nr. 3 din București, interesați de poveștile cu ciocolată și arta prelucrării celor mai delicioase praline.

Am fost alături de copii la atelier și ne-am bucurat cot la cot cu ei, am fost la fel de fascinați de etapele preparării pralinelor de ciocolată și la fel de uimiți de savoarea unică a dulciurilor artizanale. Am primit mai mult decât am oferit – am primit ocazia de a empatiza într-un mod atât de ușor și de natural cu acești copii, care sunt speciali nu pentru că au deficiențe sau dizabilităţi, ci prin setea de frumos, dorința de a socializa și dorința de a fi mai buni. Am experimentat ocazia de a fi om între oameni în cel mai dulce mod posibil, cu un atelier de ciocolată și fericire!

Timp de aproximativ 50 de minute, cât a durat atelierul, copiii au aflat informații captivante despre istoria ciocolatei, au degustat mai multe sortimente de ciocolată din regiuni și plantații diferite și au învățat să-și creeze propriile praline. Cei mici și-au dezvoltat abilitățile de îndemânare, creativitatea și și-au aprofundat cunoștințele despre dulciurile de calitate. Atelierul de creare praline de ciocolată s-a dorit a fi un eveniment de conștientizare privind afecțiunile lor.

În cadrul acestui eveniment special dedicat copiilor speciali (cum ne place nouă sa îi numim), li s-a oferit un spațiu călduros unde să-și descopere și să-și exprime creativitatea. Copiii ne învață să apreciem fiecare moment și să ne bucurăm de simplitatea vieții. Este important să îmbrățișăm diversitatea și să sărbătorim puterea pe care o aduce fiecare în parte. Cu sprijin și îngrijire adecvate, vor putea să-și atingă potențialul maxim și să aibă o viață împlinită. Copiii au râs, au socializat, au legat prietenii, au degustat ciocolată, au facut poze iar la final nu au mai vrut să se despartă de noi!

Misiunea Experimentează.ro este să ofere experiențe și momente pe care să le povestești prietenilor ani la rând, amintiri memorabile. Echipa încearcă să conceapă și să implementeze experiențe cât mai diverse și de neuitat, genul de activități pe care cineva nu le-ar căuta singur, dar pe care și le-ar dori când ar auzi de ele. Misiunea noastră este să le oferim copiilor emoția de care au atât de mare nevoie, să le arătăm că sunt utili și să scoatem în evidență stima de sine. Acesta este doar începutul – vom continua să creăm momente unice și să oferim emoții și altor copii!