Emma Răducanu, în formă mare. Încă o victorie la Cincinnati







Emma Răducanu, sportivă britanică cu origini românești, a obținut sâmbătă seara o nouă victorie importantă în circuitul WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de categorie 1000 de la Cincinnati.

În fața unei adversare redutabile, jucătoarea de 22 de ani, aflată pe locul 39 mondial, a reușit să controleze jocul de la început până la final.

În confruntarea cu Olga Danilovic din Serbia (24 de ani, locul 43 WTA), Răducanu s-a impus cu 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră și 21 de minute. Ritmul constant, serviciul sigur și loviturile precise de pe linia de fund au fost principalele arme ale jucătoarei britanice, care nu i-a oferit adversarei prea multe șanse de a reveni în meci.

Calificarea în faza următoare o aduce pe Răducanu în fața unui duel de calibru, urmând să întâlnească în turul al treilea câștigătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka și Marketa Vondrousova, două nume de top ale tenisului feminin.

Nu doar Răducanu a adus vești bune pentru fanii tenisului românesc. Sorana Cîrstea, revenită recent pe teren după o perioadă de absență, a reușit o victorie valoroasă în fața polonezei Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA). Jucătoarea din Târgoviște, aflată în prezent pe locul 138 mondial, a trecut de adversara sa în trei seturi disputate: 7-6(4), 2-6, 6-4.

Partida, care a durat două ore și 24 de minute, a fost una intensă, cu schimburi lungi și momente de echilibru. Cîrstea a câștigat primul set la tiebreak, a cedat actul secund după o serie de erori neforțate, dar a revenit în decisiv, reușind să-și ridice nivelul jocului în momentele importante. În turul al treilea, sportiva română va înfrunta învingătoarea dintre chinezoaica Yue Yuan și rusoaica Diana Shnaider.

Prezența simultană a Emmei Răducanu și a Soranei Cîrstea în această fază a competiției aduce un plus de interes pentru publicul românesc, mai ales în contextul în care turneul de la Cincinnati reunește cele mai bune jucătoare ale lumii, fiind unul dintre ultimele teste majore înainte de US Open.

Cincinnati Open, parte a circuitului WTA 1000, se desfășoară anual în Ohio și reprezintă una dintre competițiile cu tradiție din tenisul mondial. Terenurile rapide, programul intens și nivelul ridicat al adversarelor transformă acest turneu într-un reper al sezonului nord-american pe hard.

Pentru jucătoare, performanțele obținute aici pot oferi atât un impuls important în clasamentul mondial, cât și un moral excelent înaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului.