Emil Hurezeanu, discuție cu un oficial din Qatar, despre situația din Orientul Mijlociu

Ministrul Afacerilor Externe al României, Emil Hurezeanu, a anunțat că a discutat cu Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministrul de stat al MAE din Qatar. Principalul subiect de discuție a fost acordul de încetare a focului și al eliberării ostaticilor din Orientul Mijlociu.

„Schimb bun de opinii astăzi cu Excelența Sa Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministru de stat MAE Qatar, axat pe situația din Orientul Mijlociu în contextul acordului de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor. Am convenit să ne continuăm schimburile și buna cooperare.”, a postat Hurezeanu pe X.

Good exchange today with His Excellency Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, minister of state MOFA Qatar, focusing on the situation in the Middle East in view of the ceasefire and hostage release agreement. Agreed to continue our exchanges and good cooperation. pic.twitter.com/X6pRGem5IL

