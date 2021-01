Tensiunile între primarii din țară și Ministerul Sănătății ating cote înalte după ce Vlad Voiculescu și Emil Boc s-au contrat în direct.

Edilii se plâng, în frunte cu Emil Boc, că au fost obligați să organizeze și să doteze centrele de vaccinare. Dar fără să primească bani. Mai mult, edilii au fost obligați, într-un timp scurt, să facă rost de bani și să asigure plata personalului.

Deși în urmă cu doar câteva zile a încercat să rămână în sfera diplomației, Emil Boc a răbufnit sâmbătă. Conversația a fost alimentată și de replicile lui Vlad Voiculescu.

Emil Boc către Vlad Voiculescu: „Înseamnă să luăm bani de la copii”

Cum bugetul pe 2021 încă nu a fost adoptat, iar primăriile își adoptă oricum bugetul la 45 de zile după aceea, „ar însemna să luăm bani de la creșe, de la bursele pentru elevi. De la sănătate, de la spitale și de la iluminatul public pentru a aloca resursele aferente procesului de vaccinare. În aceste condiții, am cerut politicos, dar ferm în același timp, ca în această ordonanță de urgență pe care Ministerul Sănătății o pregătește să nu ignore problema finanțării”, a explicat Emil Boc la Digi 24.

„Este un principiu larg, european recunoscut, că nicio sarcină nu poate fi atribuită în plus administrațiilor locale fără să-i acorzi susținerea financiară aferentă. Se pare că la Ministerul Sănătății acest lucru nu s-a înțeles suficient. Noi de acest lucru am fost nemulțumiți și am sesizat Ministerul Sănătății pentru acest aspect. Toți primarii sunt extrem de dedicați să se implice și să susțină procesul de vaccinare, pe care îl considerăm de interes național. Ne dorim să fie o reușită”, a mai adăugat primarul de la Cluj-Napoca.

Emil Boc vrea suport financiar. Vlad Voiculescu anunță scenarii

Emil Boc a oferit cifre concrete și a spus că 70 la sută din personalul aflat în subordinea Primăriei sale dorește să se vaccineze, iar pentru asta Cluj are nevoie de 13 centre de vaccinare.

Emil Boc susține că un coleg primar de la Brăila a făcut un calcul. Ar fi nevoie de o jumătate de milion de euro pe lună pentru a asigura funcționarea centrelor de vaccinare și plata personalului. Pentru șase luni, ar fi nevoie de circa trei milioane de euro. Bani care nu vin de la Ministerul Sănătății, deși planurile au inclus susținerea ministerului.

Emil Boc afirmă că, în cazul în care încep școlile fizic, nu vor putea fi luate cadrele medicale din școli. Ele puteau să suplinească o parte din personalul medical din centrele de vaccinare.

„Lucrăm pe mai multe scenarii, dar dacă ar fi asigurată resursa financiară, am fi de la început siguri cine, cât și unde lucrează. De aceea, așteptăm de la Guvern aceste precizări, de la Ministerul Sănătății, care are în gestiune acest subiect al vaccinării”, a completat Emil Boc.

„Sponsorizările au până la un punct un cadru legal pentru așa ceva”, a adăugat Emil Boc, întrebat despre posibile soluții, în caz că finanțarea de la București nu va veni.

„Un alt scenariu este să luăm de la investiții, de la modernizarea străzilor. A podurilor, a pasajelor supraterane și a altor lucruri, dar cred că nu trebuie să ajungem acolo, încât să compromitem lucruri în derulare pentru a îndeplini o sarcină pe care ne-o trasează Guvernul”, a menționat edilul.

Ce proiect OUG pregătește Guvernul?

„Este un proiect de OUG care este al Guvernului, nu este al Ministerului Sănătății”, a ținut să sublinieze Vlad Voiculescu.

„Dar într-adevăr este inițiat de Ministerul Sănătății și tot Ministerul Sănătății a transmis pentru consultare către toate structurile asociative: asociația comunelor, asociația orașelor, asociația consiliilor județene și asociația municipiilor.

Așteptăm reacția scrisă, nu știu dacă au trimis-o, este sâmbătă, dar m-am mirat și eu să văd în presă o reacție, când noi am trimis tocmai pentru consultare draftul de ordonanță de urgență”, a punctat Vlad Voiculescu.

„Apoi, ca să evaluăm nevoia financiară, lucurile sunt foarte diferite de la un oraș la altul. După ce va fi făcută o evaluare, evident că banii pot fi ceruți de către autoritățile publice de la Guvern. Există, de asemenea, un partener instituțional pentru asta și se numește Ministerul Dezvoltării”, a spus ministrul sănătății.

Dialogul s-a încheiat cum a început. În ceață

El a mai precizat că ordonanța „nu se dă peste weekend”, ci se va discuta în Guvern la începutul săptămânii viitoare.

„Domnul primar Boc are numărul meu de telefon, are, de asemenea, numărul de telefon al primului ministru. Nu am auzit nimic, am citit din presă”, a punctat Vlad Voiculescu.

Ministrul a precizat că ordonanța prevede posibilitatea alocării de resurse din fondul de rezervă bugetară și finanțarea cheltuielilor din bugetul țării și a insistat că este vorba despre un draft, o primă versiune a unui act normativ. „Vă puteți închipui – și dl. primar Boc știe foarte bine – că asta nu este o decizie doar a Ministerului Sănătății. (…) Din perspectiva Ministerului Sănătății, tot ce putem să facem ca să simplificăm, ca să ajutăm procesul, suntem mai mult decât deschiși. Este o decizie a Guvernului, de-aia se și numește Ordonanță de Urgență a Guvernului, nu e a Ministerului Sănătății”, a menționat Vlad Voiculescu.

„De aceea există și procesul avizării, dl Boc cunoaște lucrurile acestea”, a adăugat el. „Am vorbit cu premierul acum o oră, deci răspunde la telefon, dacă cineva sună din teritoriu, poate avea o discuție și în seara asta, nu trebuie să ne ferim”, a arătat Voiculescu, precizând că modificări se mai pot aduce cel puțin până marți la prânz.

Stenogramele dintre Emil Boc și Vlad Voiculescu

Emil Boc: Nu știu în alte locuri, unde a condus dl. ministru, dacă după același principii s-a condus

Aflat în legătură directă prin Skype, Emil Boc i-a dat replica ministrului sănătății:

„Îl salut cu respect pe dl.ministru, dar trebuie făcute câteva precizări:

1. Nu se respectă termenul de 10 zile prevăzut de lege în vederea consultării;

2. Nu credem că trebuie să sunăm fiecare primar pe primul ministru pentru o problemă de competență a unui ministru de resort. A scris cu mânuța domniei sale ministrul sănătății Art.6 din Ordonanță, care menționează expres și citez pentru cei care nu au fost atenți: Pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din bugetul autorităților publice locale se asigură fondurile necesare pentru: a) organizare, dotare, operaționalizare centre; b) plata personalului medico-sanitar.

Adică, dacă totuși avem o dimensiune și o viziune europeană, orice ministru ar trebui să știe din Guvernul României că nu poți să stabilești sarcini fără să dai bani. Sarcini suplimentare se dau, dacă ai alocată resursă suplimentară.

Asta nici măcar nu într-un proiect de OUG, nici într-un extemporal la dirigenție la clasele I-IV nu se face, darămite la nivelul unei țări europene!

Primarii din Asociația Municipiilor sunt extrem de revoltați de această abordare și această atitudine a ministrului sănătății care într-un act fundamental al statului român ignoră niște principii după care se conduce Uniunea Europeană.

Nu știu în alte locuri, unde a condus dl. ministru, dacă după același principii s-a condus, dar în privința a ceea ce înseamnă administrația publică locală avem pretenția la respectul pe care îl merită acești primari care reprezintă mai mult de jumătate din populația României și 70 la sută din PIB-ul care se produce în România aici se produce!

Și atunci, dacă cum îți așterni așa dormi, dacă așa se așterne în această ordonanță de urgență, cum este scris acolo, așa va merge și procesul de vaccinare, cu stângul, generat de către Ministerul Sănătății! Și trebuie să-și asume răspunderea Ministerul Sănătății, să nu plimbe hârtiie în dreapta și stânga și responsabilitățile în sus sau în jos! Prima responsabilitate este a celuia care generează actul. El răspunde pentru ceea ce propune” – a acuzat Emil Boc, pe un ton iritat.

„Aud supărarea în vocea domnului primar”

Vlad Voiculescu a intervenit apoi cu punctul său de vedere: „Aud supărarea în vocea dlui primar, îmi pare rău. Sigur că nu fiecare primar ar trebui să sune premierul, dar președintele Asociației Municipiilor și colegul dumisale de partid cred că pot face asta, bănuiesc că durează mai puțin decât o emisiune de știri la Digi24.

Apropo de 10 zile, trăim vremuri excepționale, nu știu câte dintre ordonanțele de urgență referitoare la gestionarea crizei COVID pot să aibă acest termen de 10 zile. Mi-ar fi plăcut să avem acest timp, dar procesul de vaccinare a început acum mai puțin de 14 zile și lucrurile merg destul de repede și cred că noi cu toți ine dorim ca lucrurile să meargă repede. Altfel, repet, este o primă versiune a unui act normativ care poate suferi îmbunătățiri. Ministerul Sănătății nu are niciun interes ca autoritățile publice locale să fie forțate de către Guvern să facă ceva ce nu pot să facă. Ba din contră! Singurul nostru interes este ca vaccinarea să se petreacă cu bine și dacă noi putem să fim de folos, cu mare bucurie!

Dacă Ministerul Sănătății ar putea să funcționeze și ca Minister de Finanțe, și ca întreg Guvernul, atunci cu siguranță discuțiile ar trebui să se poarte doar între Ministerul Sănătății și orice altă parte implicată din țară”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

„Este un document în lucru, nu este nimic de discutat, cât timp documentul nu produce niciun efect. Poate fi îmbunătățit. Acum, sigur, putem să înșirăm bursele elevilor, și creșe, și iluminatul public, și modernizarea străzilor și a podurilor și toate care se dărâmă pentru că cineva trebuie să amenajeze niște centre de vaccinare, dar mai productiv ar fi ca discuția să fie instituțională, între câteva instituții ale statului care au lideri care, de altfel, se și cunosc, problema nefiind una deosebit de spinoasă, este una cât de poate de clară, care poate fi discutată în principal cu premierul și cu Ministerul Finanțelor și sigur, și cu Ministerul Sănătății, dar deja mi-am exprimat poziția de ministru al sănătății: interesul nostru este ca procesul de vaccinare să se producă fără niciun fel de probleme. Dacă pentru asta putem asigura finanțare până la ultimul ac, ne bucurăm foarte tare”, a încheiat Vlad Voiculescu.