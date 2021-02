În contextul negocierilor pentru împărțirea funcțiilor de prefecți, Emil Boc, primarul Clujului, a lansat un atac devastator la adresa lui Ludovic Orban, președintele PNL și a prim-ministrului Florin Cîțu.

Scandalul în interiorul PNL a izbucnit după ce Ludovic Orban a cedat celor de la UDMR prefectura Cluj. Primarul din Cluj spune susține că cei din conducerea partidului au trecut o linie roșie.

„Eu sper că după vreme rea vine vreme bună. Să spunem lucrurile în ordine. Și la Primărie, Consiliul Local, Guvern este alături de UDMR. Și domnul Alin Tișe, și eu avem majoritate alături de UDMR. Acesta este un lucru clar, a adus stabilitate județului și am reușit să facem din Cluj un pol al prosperității, al colaborării interetnice.

Însă sunt linii pe care nu avem voie să le trecem niciodată. PNL a trecut o linie roșie în relația cu noi pentru că din acest punct de vedere este foarte greu, n-am argumente să spun de ce PNL a optat pentru alt județ și nu pentru Cluj atunci când a fost făcută în coaliție această decizie politică”, a spus Emil Boc la Ziua de Cluj LIVE.

Emil Boc a lansat un atac devastator la Ludovic Orban. „ Clujul a avut cel mai mare număr de voturi partidului”

„Eu am fost președinte la PDL și n-am avut niciodată la Cluj alt prefect decât PDL. Și atunci, la fel ca acum, Clujul a avut cel mai mare număr de voturi partidului. Acum n-avem prefect, atunci am avut prefect. Asta depinde de ce decide conducerea partidului. De aceea și prima reacție pe care am avut-o a fost de starea profundă de nemulțumire, care există în rândul organizației: și la Tișe, și la Buda, și la Tarcea și la toți colegii. Dar de aici înainte este politică internă și le purtăm în interiorul partidului. Cât timp nu este numit, mai există totuși o șansă”, a mai spus Boc.