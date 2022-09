Emil Boc a pierdut organizarea meciului de Fed Cup dintre România și Ungaria

La Cluj-Napoca trebuia să aibă loc între 11 și 12 noiembrie sesiunea de meciuri Fed Cup dintre România și Ungaria. Însă primarul Emil Boc nu a fost atent la detalii și a pierdut organizarea competiției, în favoarea lui Ilie Bolojan, primarul orașului Oradea, spun sursele citate de Ziar de Cluj.

Clujul se aștepta să găzduiască competiția, însă acum primarul ar susține faptul că un asemenea meci nu ar fi făcut decât să stimuleze în rău comunitatea clujeană de fotbal.

România – Ungaria, în play-off-ul Billie Jean King Cup

Echipa României va întâlni Ungaria în play-off-ul Billie Jean King Cup (fostă FedCup), conform tragerii la sorți care a avut loc în luna iunie a acestui an.

Învingătoare partidei va juca anul viitor în calificările Billie Jean King Cup pentru un loc la Turneul Final din 2023. Ultimul meci jucat de fetele noastre în Billie Jean King Cup a avut loc pe 15 și 16 aprilie 2022, atunci când România a fost învinsă fără drept de apel de Polonia, scor 4-0.

România are cinci jucătoare în TOP 100 WTA, în timp ce Ungaria are doar trei. Astfel, România le are pe: Simona Halep (20), Sorana Cîrstea (36), Irina Begu (44), Gabriela Ruse (55) și Jaqueline Cristian (70).

Halep nu a fost prezentă la ultimele întâlniri ale României, în timp ce Cîrstea s-a retras de la națională.

De cealaltă parte, Ungaria are trei sportive printre primele 100 ale lumii: Anna Bondar (62), Panna Udvardy (98) şi Dalma Galfi (98).

România pleacă drept favorită în această confruntare, prin prisma jucătoarelor mai valoroase, dar și din punct de vedere al întâlnirilor directe anterioare. România şi Ungaria s-au întâlnit până acum de nouă ori în Fed Cup, iar echipa noastră a obţinut opt succese.

Ultima confruntare s-a terminat cu scor 2-1 la Budapesta, în 2014, în Grupa I a zonei Europa-Africa, prin victoriile reuşite de Sorana Cîrstea şi perechea Irina Begu/Monica Niculescu, Timea Babos (victorioasă în faţa Simonei Halep) aducând punctul gazdelor. Singura victorie a Ungariei s-a consemnat în 1993, în Anglia, cu 2-1, potrivit eurosport.ro.