Monden Ema Karter, starleta din filme pentru adulți: Nu toate femeile sunt profesioniste ca mine







Ema Karter își câștigă existența din industria filmelor pentru adulți. Aceasta reușit să facă bani frumoși din meseria asta, și spune că este total asumată. Dar cântărețul Dorian Popa a avut o reacție cu privire la această meserie vizând-o și pe ea.

Ema Karter, starleta din filme pentru adulți, reacție după afirmațiile lui Dorian Popa

Dorian Popa a declarat recent că există o diferență uriașă între o fată care alege prostituția și o fată care alege Facultatea de Medicină și Farmacie. Ceea ce le desparte este educația. Vloggerul a spus că este deranjat de persoanele care nu își asumă faptul că din asta trăiesc.

„Felicitări celor care sunt asumați. E noua prostituție, cea mai veche meserie și nu va dispărea niciodată. Mă deranjează entitățile care fac acest lucru și care nu sunt asumați, spun că sunt agent de traveling, hai să fim asumați. La sfârșitul zilei diferența dintre o fată care alege prostituția și o fată care alege Facultatea de Medicină și Farmacie din București o face educația. Asta e, mai bine asumat. Dacă tu domnișoară dragă preferi să te dezbraci și să faci chestia asta, e alegerea ta, dar clar subliniem cu roșu că nu e o alegere bună”, a explicat Dorian Popa.

Ema Karter și Dorian Popa, în conflict. Sursa foto: Facebook

Starleta din filme pentru adulți vine cu o replică

Ema Karter, starletă în industria filmelor pentru adulți, i-a răspuns. În opinia ei, educația nu constă în jobul pe care îl ai. Cine a cunoscut-o personal știe că are cei șapte ani de acasă. Aceasta mai spune că nu crede că s-a referit la ea.

„Nu cred ca a făcut referire direct la mine că recent a fost live pe tiktok Yamato cu Dorian și Valentino și am intrat si eu la ei în chat, am scris și Dorian a zis că mă știe, dar nu a avut nici o problemă cu mine, a vorbit foarte frumos, ba chiar m-a invitat să intru live cu ei. Referitor la ce a zis în podcast. Asta este. Toți muncim să ajungem undeva, toți mai facem compromisuri. Și alții au făcut reclame la cazinouri, la alte lucruri. Toți muncim și ne dorim să ne depășim condiția materială”, a explicat Ema Karter.

Ema Karter. Sursa foto: Facebook

Ema Karter: Dacă o femeie face videochat sau OnlyFans nu înseamnă că este proastă

Ema Karter sare în apărarea acestei meserii și spune că sunt persoane educate cele care lucrează în industrie. Dar recunoaște că nu sunt toate femeile sunt profesioniste și serioase în interacțiunile cu oamenii.

Dacă o femeie face videochat sau OnlyFans nu înseamnă că este proastă sau needucată. Educația nu constă în jobul pe care îl ai. Toți oamenii care mă cunosc personal sau am interacționat știu că am cei 7 ani de acasă și nu am fost văzută în ipostaze urate, să ma comport urât cu oamenii sau alte lucruri.

Din păcate nu toate femeile care sunt în industria adult sunt la fel ca mine, profesioniste și serioase în ceea ce fac, atât cu interacțiunile cu companiile, cu oamenii, cât și cu taxele. Îmi iau mult hate când spun asta, dar eu chiar muncesc și mă ocup singură de tot. Îmi place ceea ce fac și mi-am asumat răutățile oamenilor”, a declarat Ema Karter, potrivit canca.ro.