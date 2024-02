Dorian Popa, în lacrimi. Se roagă la Dumnezeu să fie bine

Dorian Popa a trecut prin mai multe situații neplăcute în ultima perioadă. El a fost prins drogat la volan, criticat de fani și părăsit de iubita sa, Claudia. Artistul a spus, în lacrimi, că se roagă des la Dumnezeu și că îi mulțumește că l-a ajutat să facă față acestor probleme.

„Câteodată mă emoționez și eu, pentru că nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Recent, am găsit o rugăciune nouă, mi-a dat-o cineva, pentru că nu înțeleg cum reușește Dumnezeu să mă țină atât de bine”, a spus Dorian.

Rugăciunea pe care o rostește Dorian Popa

El a spus și o parte din rugăciunea care îl emoționează și pe care o rostește de fiecare dată când are timp.

„Pe tot omul și pe toată ființa ce este tulburătoare, Tu, Doamne, ține-i cu puterea ta cât mai departe de fața mea și lăcașurile vieții mele. Auzi părinte glasul meu, chiar dacă strig din mijlocul furtunii și ajută-mă să ies la limanul liniștii și al odihnei mele”, este rugăciunea care l-a emoționat profund pe Dorian Popa.

A avut nevoie de terapie

Cântărețul a mai spus că a avut nevoie de terapie pentru a trece peste toate problemele, dar că cea mai mare putere i-a dat-o Dumnezeu. El a declarat că a învățat să aprecieze lucrurile cu adevărat importante în viață, cum ar fi că este sănătos și că are o familie frumoasă.

„Au fost momente când te mai zbuciumă puțin și te clatină. Am încercat să aleg o oarecare formă de terapie, dar nu este chiar o terapie, pentru că este o persoană care nu este psiholog, neapărat, este și un energoterapeut. Nu am avut mai mult de trei, patru discuții până acum, dar m-au ajutat. Cu toate astea, cea mai mare putere îmi vine de la Dumnezeu și pentru asta nu pot decât să-i fiu recunoscător. La sfârșitul zilei îmi repet același lucru pe care trebuie să ni-l repetăm în fiecare dimineață: m-am trezit, sunt sănătos, respir. Pe lângă asta, slavă cerului mai am și o grămadă de lucruri de la bunul Dumnezeu, care mi-a dat în viață.

De ce să mai stau să mă plâng? Dacă m-aș întâlni cu Dumnezeu față în față și al putea să-i pun o singură întrebare, l-aș întreba dacă mă poate ține sănătos toată viața. Atât îmi doresc. Dacă sunt sănătos, eu sunt sigur că le pot face pe toate celelalte”, a mai spus Dorian.

Dorian Popa a avut probleme cu somnul

Artistul a mai povestit că a avut probleme cu somnul din cauza scandalului cu drogurile, dar că a reușit să treacă peste. El a declarat că există problemele mai grave decât o despărțire și un permis luat și le-a recomandat fanilor să fie optimiști și să nu se mai lase afectați din orice.

„Momentele mele de cumpănă au fost acum, pe fondul prostiei pe care am făcut-o și, mai ales, și pentru că prostia asta a mea a fost combinată și cu despărțirea de Babs și atunci lucrurile s-au augmentat flagrant. Mi-au bulversat un pic somnicul care la mine este foarte dulce și adânc și rapid. Dar repet: în viață trebuie să trecem prin toate.

Uite-așa se pansează și sufletul, uite-așa se închid și rănile, așa dezvoltăm putere și să știi că în cele șubrede momente ale minții mele mi-am amintit ce le spun celor pe care-i cunosc atunci când merg prin spitale sau fel de fel de locuri unde oamenii chiar au probleme reale în viață – nu o despărțire și un permis lipsă – le spun: fiți puternici, fiți optimiști, luptați și nu uitați că niciodată Dumnezeu nu ne lasă de izbeliște și nu ne dă mai mult decât putem duce. Și atunci nu sunt eu un pic „pussy” atunci când mă lamentez și mă plâng de la un permis și o despărțire?” a încheiat Dorian în podcastul lui Teo Trandafir.