Monden Lisa Marie Presley, vizitată de stafia lui Elvis: Nu cred că au fost doar vise







Lisa Marie Presley spus că tatăl său, Elvis Presley, a vizitat-o frecvent după moartea sa. Ea a declarat că nu și-a mai visat tatăl după ce fiul ei Ben s-a născut în 1992. în cartea sa de memorii nou lansată, scrisă înainte de propria moarte anul trecut, ea a spus: „De două ori pe an după ce a murit, îl visam pe tatăl meu.

Fiica lui Elvis Presley susține că tatăl său a vizitat-o

„Visele erau atât de reale încât plângeam când mă trezeam pentru că simțeam că sunt cu el și nu voiam să se termine. Încercam din răsputeri să adorm la loc, să fiu din nou cu el”, a mai spus ea.

Lisa consideră că nu au fost doar vise și că tatăl său chiar a vizitat-o. Ea este conștientă că unele persoane nu o vor înțelege.

Nu crede că au fost doar vise

„Nu prea cred că au fost vise. Cred că au fost vizite. Știu că o mulțime de oameni nu vor fi de acord cu mine și vor crede că e o prostie.„S-ar putea să aveți și voi astfel de vise, să le ignorați și să spuneți că sunt doar vise. Asta e în regulă. Dar eu cred că oamenii pe care îi iubim din trecutul nostru ne pot vizita. Iar tatăl meu făcea asta în mod regulat.”, a mai spus fiica lui Elvis Presley.

Noua carte, From Here to the Great Unknown, a fost terminată de fiica ei, actrița Riley Keough, pe baza înregistrărilor pe care mama ei le-a făcut înainte de a muri în ianuarie anul trecut, la vârsta de 54 de ani. Aceasta a spus că Lisa a vorbit și cu fostul ei soț, Michael Jackson, dincolo de mormânt, după moartea sa din 2009.

Lisa Presley, convinsă că poate comunica cu spiritele

Ea a spus: „Mama mi-a spus că a comunicat cu Michael prin visele ei luni de zile după ce a murit”.

Fiica Lisei a spus că mama sa și-a dorit mult să se mute în Irlanda, dar că a găsit doar case cu fantome. Riley a mai declarat că Lisa era convinsă că poate comunica cu spiritele: „Deci, mama mea a vrut cu adevărat să se mute în Irlanda, dar fiecare proprietate pe care a găsit-o a susținut că era bântuită. Avea o legătură foarte practică și pragmatică cu fantomele, viețile trecute, spiritele”.