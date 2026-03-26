Elina Svitolina revine la Cluj pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep

Elina Svitolina. Sursa foto: arhivă EVZ
Elina Svitolina va juca alături de Simona Halep la Cluj-Napoca pe 13 iunie 2026, în cadrul Sports Festival, eveniment dedicat retragerii româncei, ex-lider în clasamentul WTA.

Elina Svitolina și Simona Halep, revedere pe teren, pe 13 iunie

Elina Svitolina, fost număr 3 mondial, va participa la un eveniment special organizat la Cluj-Napoca, unde va juca alături de Simona Halep în cadrul unui moment dedicat carierei impresionante pe care a avut-o românca.

Reîntâlnirea pe teren este programată pentru data de 13 iunie 2026, la BTarena, în cadrul Sports Festival 2026, eveniment care se desfășoară între 11 și 14 iunie 2026.

Sports Festival 2026 include un eveniment dedicat Simonei Halep

Cea de-a șaptea ediție a Sports Festival va aduce la Cluj-Napoca competiții sportive, demonstrații, activități interactive și invitați internaționali.

Evenimentul din 13 iunie este conceput ca un spectacol dedicat carierei Simonei Halep și va reuni nume importante din tenisul mondial.

Atmosfera va fi întreținută de Andrew Krasny, una dintre vocile cunoscute ale tenisului internațional, care va avea rol de prezentator al evenimentului.

Simona Halep. Sursă foto: Facebook

Rivalitatea Simona Halep - Elina Svitolina a definit mai multe momente importante din circuit

De-a lungul carierei, Simona Halep și Elina Svitolina au avut mai multe confruntări directe în turnee importante din circuitul WTA și în competiții pe echipe.

Printre cele mai relevante meciuri se numără semifinala de la Wimbledon 2019, câștigată de Halep, și partida din optimile US Open 2021, câștigată de Svitolina.

Întâlnirile lor au fost considerate echilibrate și au avut frecvent miză ridicată în cadrul turneelor majore.

Elina Svitolina a confirmat participarea la Cluj

Sportiva ucraineancă a transmis că revenirea la Cluj-Napoca are o semnificație specială, într-un mesaj în care a evidențiat importanța momentului dedicat Simonei Halep.

„Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren”, a declarat Elina Svitolina.

Cariera Elinei Svitolina include titluri WTA și rezultate la nivel olimpic

Fost număr 3 mondial, Svitolina are în palmares 19 titluri WTA. Printre performanțele sale se numără câștigarea Turneului Campioanelor în 2018 și două semifinale de Grand Slam, la Wimbledon și US Open în 2019.

Ea a obținut și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prima medalie olimpică din istoria tenisului ucrainean. După o pauză în 2022, Svitolina a revenit în circuitul profesionist și în 2026 a înregistrat deja un titlu, devenind prima jucătoare din circuit care a depășit pragul de 20 de victorii în sezon.

Darren Cahill va participa la evenimentul de la Cluj

La evenimentul de la Cluj este anunțată și prezența lui Darren Cahill, fost antrenor al Simonei Halep și unul dintre cei mai respectați tehnicieni din tenisul mondial.

Cahill a colaborat cu Halep în perioadele 2015–2018 și 2020–2021, inclusiv în anii în care aceasta a devenit lider mondial și a câștigat primul titlu de Grand Slam.

Participarea sa a fost anunțată anterior ca parte a evenimentului dedicat retragerii sportivei românce.

