Chefi la cuţite 11 noiembrie 2020. După o probă în care au pregătit diferite tipuri de amuse-bouche pentru piloți de raliuri, concurenții din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” au așteptat cu sufletul la gură verdictul. Emoțiile au fost mari, mai ales că degustarea a pornit cu stângul, fiindcă farfuriile de pe bandă s-au „accidentat” ca la o cursă cu mașini! La final, voturile l-au desemnat câștigător pe Sorin Bontea, iar echipele conduse de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au intrat la duel.

În această etapă din ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite„, bucătarii au avut dificila misiune de-a pregăti farfurii în care ingredientul vedetă a fost oul. După șaizeci de minute, proba s-a terminat și Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au degustat fiecare farfurie, acordând puncte. La final, Gina Pistol s-a reîntâlnit cu cele două echipe și cu jurații „Chefi la cuțite” și a anunțat verdictul

Dintre toate farfuriile, cele care au obținut cele mai puține puncte au fost cele pregătite de Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul) și Romică Romașcu, acesta din urmă fiind și cel eliminat din competiție, obținând în urma voturilor doar 5 puncte pentru preparatul său.

Decizia neașteptată a lui Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu a avut o decizie neașteptată în care i-a dat lui Romică Romașcu șansa de-a rămâne în continuare în competiție, folosind una dintre amuletele câștigate în audiții. „Plecai fără să zici nimic, fără să-ți iei la revedere?”, l-a întrebat Cătălin Scărlătescu.

,,Am muncit foarte mult în perioada de audiții ca să câștig cât mai multe amulete. Ele mă ajută să-mi mențin strategia. Din păcate, voi azi m-ați pus în situația de-a folosi o amuletă. Nu este un moment ușor. Dacă azi găteam bine nu trebuia s-o folosesc. Am aici o amuletă care spune că pot să salvez un om eliminat, înlocuindu-l cu altul din echipă. Eu nu pot să renunț la tine. Îmi sunteți dragi, foarte dragi”, a spus Cătălin Scărlătescu.

,,Romică, vrei să rămâi în competiție? Răspunde ferm”, a întrebat Cătălin Scărlătescu.

Spre marea surprindere a tuturor, Romică Romașcu a răspuns că nu vrea să rămână, dacă asta implică înlocuirea cu un alt coleg. Astfel, la finalul ediției 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu și-a luat la revedere de la Romică Romașcu.

Sursă foto: apropotv.ro