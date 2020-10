În vârstă de 48 de ani, Cătălin Scărlătescu se poate lăuda cu numeroși fani și o carieră de invidiat. Este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți chefi din România și are sute de mii de urmăritori doar pe pagina sa oficială de Instagram.

Cătălin Scărlătescu are sau nu iubită?

În toate cele opt sezoane ale emisiunii „Chefi la cuțite”, publicul a putut observa faptul că multe dintre concurente și-au declarat admirația pentru Cătălin Scărlătescu, dar și dorința de-a se alătura echipei sale.

„Nu sunt genul de om să mă afișez, viața mea privată e viața mea privată. Sunt o persoană publică, îmi văd de meseria mea, de festival, dar am un zid și viața mea din spatele acelui zid vreau să rămână acolo. Nu mă laud cu viața mea privată. De ce aș face asta?”, a mai spus celebrul bucătar.

Mulți s-au întrebat, de-a lungul timpului, cine este iubita lui Cătălin Scărlătescu. Un lucru cert este faptul că juratul emisiunii „Chefi la cuțite” este extrem de discret atunci când vine vorba despre viața personală.

Deși a fost fotografiat în numeroase ocazii în compania unor prezențe feminine superbe, prea puțin s-a aflat despre relațiile acestuia.

Cătălin Scărlătescu, jurat în sezonul 8 „Chefi la cuțite”

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că este un romantic incurabil și a oferit mai multe detalii despre viața sa amoroasă. Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie, a declarat juratul.

„Eu n-am avut relații cu femei tâmpite”

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. N-am fost niciodată. Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa…”, a spus Cătălin Scărlătescu într-un interviu pentruAntena Stars.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a adăugat Scărlătescu, informează Antena 1.