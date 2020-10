Jurnalistul a povestit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că a învățat la Liceul Traian din sectorul 2, „un liceu cu profesori foarte buni, deși nu unul din linia întâi”. Răzvan Popescu a spus că s-a întâlnit chiar zilele trecute cu diriginta sa, cu care a depănat amintiri.

Și știu că am suferit destul de tare toată clasa de pe urma absenței profei de română, a dirigăi. Profesoara care a venit în locul ei era o profesoară în vârstă, nu neapărat adaptată la vremurile într-o continuă schimbare din anii 90 și clar nu avea carisma pe care o avea doamna dirigintă, mult mai apropiată de vârsta noastră. Și automat am suferit. Dar s-a întors, după aia, într-a 12-a”, a spus Răzvan Popescu.

Răzvan Popescu a început munca la radio în vacanța dintre clasa a XI-a și a XII-a, pe când avea doar 17 ani.

„Am lucrat la radio în clasa a XII-a. Eu le spun tuturor că încerc să fiu cât de puțin ipocrit poate să fie un om. Aș fi ipocrit să spun, „Domnule, bacalaureatul de pe vremea mea nu avea nicio legătură cu bacalaureatul de astăzi”. Probabilitatea era foarte ridicată, nu neapărat că generația mea sau generațiile din preajma generației mele erau foarte valoroase sau mai valoroase decât astea. Nu! Se mai și copia la Bac, în perioada aia. Adică era chiar o regulă de a se copia la Bac.

Și automat, de asta cei din ziua de astăzi au problemele pe care le au cu bacalaureatul. Că, mai nou, nu se mai poate copia. Adică, noi n-am crescut nivelul sau l-am scăzut. Am schimbat, la un moment dat, regulile jocului. Dar era clar că cine a absolvit liceul din anii 90 sau prima parte a anilor 2000, se știe clar că se putea copia.

Nu că era bine ce se întâmpla pe atunci. Dar, pe de altă parte, hai să nu dăm cu pietre în ăștia din ziua de astăzi, care nu iau Bac-ul, nu pentru că ar fi mai slabi, ci că nu mai merge.

În perioada în care am terminat liceul, am avut și norocul că am mers la un liceu uman și e mai ușor să dai Bac-ul când dai la un profil uman, că n-ai matematica. Pentru că, matematica, de ce nu e iubită de copii, în general? Pentru că e genul de materie pe care n-ai cum s-o păcălești. Adică, dacă n-ai învățat constant și nu lucrezi, lucrurile astea se văd imediat. La română, dacă nu înveți nu știu ce Lostriță, îți pică Rebreanu. Și ai rezolvat, nu mai trebuie să dai și din Lostrița”, a mai spus Răzvan Popescu.