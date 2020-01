Povestea spusă fiicei ei a fost „Capra cu trei iezi”, şi aleasă la întâmplare, dar recunoaşte că uitase cum se termină şi, mai în glumă, mai în serios, ne spune că s-a bucurat când Eva a adormit.

Fostul ministru şi fiica sa Eva sunt îmbrăcate în roşu, aşezate pe covor, în faţa şemineului şi trebuie să recunoaştem că imaginea chiar este de poveste.

Elena Udrea: „Wow… în seara aceasta am spus prima poveste copilului meu… nu mi-am imaginat vreodată momentul acesta. Luată pe nepregătite, am povestit Capra cu trei iezi. Din fericire, Eva a adormit atunci când lupul a mâncat iezii, pentru că nu mi-am amintit finalul. Cum a reuşit capra să îi salveze până la urma?

P.S. Dacă am scăpat de război, avem timp de povesti. La multi ani in 2020!”, a scris Elena Udrea pe contul de socializare.

