Politica Lasconi și Nicușor Dan au încins scena politică. Kelemen Hunor: E o situaţie extrem de ciudată







Elena Lasconi a afirmat că există numeroase persoane pestrițe în jurul lui Nicușor Dan, subliniind că independentul, în realitate, nu este cu adevărat independent, ci este susținut de un grup de interese.

Kelemen Hunor, despre Elena Lasconi și USR: Poate complica orice joc

Kelemen Hunor a avut o intervenție în urma scandalului din USR în ceea ce o privește pe Elena Lasconi. Președintele UDMR consideră că retragerea sprijinului politic pentru propriul candidat este o situație ciudată, făcând referire la anunțul USR de a-l susține în schimb pe candidatul independent Nicușor Dan.

„Poate complica pentru USR orice joc. Deci, ai un candidat şi retragi. Chiar e o situaţie extrem de ciudată - să retragi sprijinul propriului tău candidat”.

Kelemen Hunor a făcut această declarație miercuri, în timpul lansării programului candidatului Alianței electorale „România Înainte” la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

Elena Lasconi, despre situația din USR

Întrebată dacă Nicușor Dan a reușit să-i atragă pe colegii săi, ea a răspuns: „Nu cred că i-a atras, că pe mine nu mă atrage, dar cred că aș vrea să adresez această întrebare: cine a dat darul și cam cât a fost? Și, când spun asta, nu mă refer neapărat la bani, ci mă gândesc la promisiunile astea care oricum sunt deșarte”.

„Eu pot să garantez și pot să lupt pentru ca USR să fie la guvernare și, mai mult decât atât, eu știu să construiesc și asta îmi doream să fac după alegerile prezidențiale. Bineînțeles că după alegerile prezidențiale aș fi ajuns președintele României și nu mai eram membru de partid, dar puteam să las măcar un semn în direcția aceasta, să construim, împreună cu peneliștii adevărați, nu ce vedem noi acum la înaintare, un pol de dreapta serios și să reformăm această țară” a mai spus Lasconi.

Dominic Fritz, despre cum a luat decizia cu privire la Lasconi

Dominic Fritz a spus în timpul conferinței de presă, că l-a anunțat pe Nicușor Dan pentru a-l anunța cu privire la decizia Biroului Național.

„L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre și era clar că ne vom întâlni pentru această discuție, l-am sunat pe Nicușor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuția de Birou Național. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el și USR când va fi președinte”, a declarat Dominic Fritz.