Sfeștanie la sediul USR. Preotul a fost adus de Elena Lasconi

Criza din USR o determină pe Elena Lasconi să apeleze la ajutorul divin. . Se pare că liderul partidului USR ar fi mers la sediul partidului însoțită de un preot.

Recent, Elena Lasconi a fost surprinsă intrând în sediul USR din Clucerului însoțită de un preot, conform relatărilor jurnalistului Ionuț Cristache. În cadrul acestui eveniment, sediul a fost sfințit, iar pe o măsuță s-a ținut o sfeștanie pentru a alunga „satanele”, după cum a scris Cristache. Ritualul a inclus și citirea unui pomelnic, iar jurnalistul a remarcat ironia momentului, nesigur dacă să-l privească drept un gest binecuvântat sau unul neașteptat pentru contextul politic.

De la preluarea conducerii, Elena Lasconi a încercat să reformeze ideologic USR, distanțându-l de valorile progresiste radicale și ducându-l într-o direcție mai conservatoare, cu accente naționaliste. Această schimbare a nemulțumit un segment semnificativ din susținătorii tradiționali ai partidului, dar, paradoxal, a adus creștere în sondaje și a crescut vizibilitatea publică a partidului, mai ales în rândul celor care caută o alternativă politică mai centrată pe valorile naționale.

Cu toate acestea, manevrele Elenei Lasconi reprezintă un pariu riscant pentru un partid aflat într-o situație critică. USR se confruntă cu dilema supraviețuirii politice, oscilând între dispariție și renaștere. Jurnalistul Ionuț Cristache sugerează în cele scrise pe site-ul canal33.ro că, în acest punct al evoluției partidului, doar o schimbare dramatică sau o "minune" ar putea salva formațiunea politică de la colaps.

Elena Lasconi, președintele USR și candidată la alegerile prezidențiale din 2024, a dezvăluit într-un interviu acordat Gândul motivul pentru care poartă la gât două cruci. Ea a explicat că aceste pandative au o semnificație personală deosebită, fiind cadouri primite de la persoane foarte dragi ei. Aceste simboluri spirituale au devenit parte din identitatea sa, purtându-le mereu cu ea.

Una dintre cruci i-a fost dăruită de Neti Sandu, cunoscutul astrolog, în urmă cu aproximativ 25 de ani. Lasconi a menționat că acest gest a rămas profund în memoria ei, iar de atunci a păstrat crucea ca un talisman personal. Cele două cruci reprezintă pentru ea nu doar o legătură spirituală, ci și o amintire prețioasă a relațiilor importante din viața sa.

„Asta am primit-o și țin foarte tare la ea, pentru că e de la o persoană specială. Asta e de la Neti, pe care o am din 1999, când am ajuns eu la București. Știu că mi-a luat-o de jos, de la Obor, am fost împreună. Și țin foarte mult la ea. Sunt ... crucile mele”, a explicat Elena Lasconi.