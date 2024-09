EVZ Special Exclusiv. Propria declarație de avere, o nebuloasă pentru Elena Lasconi. Cât de bogată este candidata la președinție. Video







Elena Lasconi este candidata la alegerile prezidențiale din partea USR. Aceasta a fost prezentă în cadrul emisiunii „În Opoziție” moderată de jurnalista Denise Rifai. Printre subiectele dezbătute s-a aflat și declarația de avere a acesteia.

Președintelui USR i s-a reamintit în cadrul emisiunii că a cumpărat un apartament de la o persoană fizică. Întrebată despre anul achiziției, Lasconi a fost puțin nedumerită, ea spunând că „probabil” a fost cumpărat în 2001.

Lasconi, sub lupa lui Turcescu, Hoandră și Comaroni

Acest subiect a fost dezbătut în cadrul podcastului EVZ de pe pagina de YouTube „HAI România” de către Robert Turcescu, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni.

„Ea însăși e uimită de propria declarație de avere. Cine ți-a scris-o? Nu știe când și-a cumpărat casa, când a făcut credit, de ce a făcut credit. E posibil așa ceva?”, a spus Robert Turcescu.

Comaroni a întrebat, în sens general, cine împrumută o persoană cu o sumă așa de mare: „Cine te împrumută așa? Că nu e credit, e datorie, datorie de la cineva. Cine îți dă 240 de mii și lei.. că nu știm dacă-s euro”

Turcescu spune că atunci când cineva candidează la președinție poate fi întrebat de cetățeni orice, deoarece este dreptul lor.

„Tu candidat te dezbraci în fața națiunii. Trebuie să spui tot, să arăți tot sau dacă nu spui tot trebuie să fii abil. Trebuie să ai răspunsuri pentru minciuni, și ca să fii mincinos patentat trebuie să ai memorie. Sunt niște chestii. Scrie în toate manualele de psihologie”, a spus Turcescu pe parcursul podcastului.

Jurnalistul a venit în completare și a transmis faptul că în cazul completării greșite a unei declarații de avere are loc o faptă penală.

De vină pentru astfel de politicieni sunt românii

Octavian Hoandră este de părere că naivitatea românilor a permis să avem astfel de politicieni.

„Ne-am culcat pe o ureche și i-am acceptat pe oamenii ăștia fiind naivi. Nu suntem proști, dar există un fel de naivitate din asta mioritică”, a transmis acesta.

Un exemplu concret de naivitate a fost protestul agricultorilor.

„Să mănânce sandwich-uri și să bea cafele. Ăla e protest? După trei zile s-au dus cuminți acasă.La noi, sindicatele protestau în pasul pinguinului și dansau. Când fac acum protest nici nu se mai obosesc să spună ceva. Ei suflă într-o țeavă și au niște afișe scoase la imprimantă. Noi suntem de vină pentru faptul că avem o asemenea clasă politică”, a spus Hoandră.

Latifundiara Elena Lasconi

Bogdan Comaroni a amintit bunurile pe care le deține Elena Lasconi în mai multe zone din România.

Mai mult el spune că președintele USR a mințit în la emisiunea lui Denise Rifai pentru că a zis că nu știe să aibe credite, ci sunt doar niște datorii la niște persoane.

”E la capitolul datorii în declarația de avere, dar spune unde ai credite. Apare la Banca Transilvania. Eu știu că Banca Transilvania îți dă împrumut pe bază de credit. În 2013, scadent până în 2037, are 240.489,66 RON. Este credit. Tot la Banca Transilvania, a făcut (n.r. credit) în 2021 până în 2026 61.799 de lei ceea ce susținea și ea. Adică în total 300.000 de lei. E plină de proprietăți care sunt prin contract de vânzare-cumpărare. Moștenesc vreo două doar. Interesant este faptul că la veniturile Elenei Lasconi scrie 116.515 ron pe an, iar soțul dânsei, Cătălin Georgescu, care e la Camera Deputaților, consilier, are un venit anual de 71.311 de lei. Familia Lasconi are undeva spre 180.000 de ron primit anual. Are niște credite făcute ca să acopere niște achiziții fabuloase”, a transmis jurnalistul Comaroni.

