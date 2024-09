Politica Elena Lasconi, acuzată de furt intelectual în campania prezidențială







Elena Lasconi este acuzată de furt intelectual. Un profesor de științe politice susține că sloganul folosit în campania pentru prezidențiale a liderului USR ar fi furat.

Elena Lasconi, liderul USR, a fost acuzată de furt intelectual după ce sloganul său de campanie a fost descoperit a fi o traducere a unui motto utilizat de laburiști în Marea Britanie. Profesorul Radu Carp a subliniat că, în ciuda revendicării unei orientări de dreapta, Lasconi a copiat un mesaj emblematic al stângii politice, ceea ce ridică întrebări despre originalitatea și autenticitatea campaniei sale.

În mod particular, sloganul „Pentru cei mulți, nu pentru puțini”, folosit de Elena Lasconi, este o traducere directă a „For the many not the few”, cunoscută frază a Partidului Laburist britanic. Această alegere a fost surprinzătoare pentru mulți, având în vedere că mesajul a fost preluat fără adaptare și fără recunoașterea sursei originale, ceea ce a generat controverse în rândul susținătorilor săi.

„Este vorba de traducerea exacta a sloganului folosit in 2017 de Partidul Laburist din Marea Britanie”, a scris profesorul în mediul online.

Cine ar putea fi vinovatul

Radu Carp sugerează că Elena Lasconi ar putea să nu fi fost conștientă de proveniența sloganului său de campanie, indicând că responsabilitatea ar putea reveni echipei de campanie. Profesorul precizează că nu poate oferi mai multe detalii despre cunoștințele personale ale candidatei în privința acestei situații, recomandând ca întrebările să fie adresate direct ei sau colaboratorilor săi. „Eu ce-am avut de spus am spus”, a punctat Carp pentru publicația Gândul, subliniind că este important să se clarifice dacă Lasconi era informată despre originea sloganului și dacă intenționează să-l retragă.

Pe de altă parte, sloganul „Pentru cei mulți, nu pentru puțini” are o istorie semnificativă în cadrul Partidului Laburist din Marea Britanie, fiind parte integrantă a Constituției acestuia din 1995. Folosit pentru a sublinia angajamentul față de majoritate în detrimentul intereselor minoritare, mesajul are rădăcini adânci în tradiția politicii de stânga.

Elena Lasconi a mai fost acuzată și că ar apela la „trucuri politice” în campania sa

Recent, Elena Lasconi a fost acuzată și că ar apela la „trucuri politice” în campania sa, potrivit lui Robert Sighiartău. Acesta reacționat recent la propunerea Elenei Lasconi, președinta USR, privind numirea lui Ilie Bolojan ca premier în cazul unei eventuale victorii prezidențiale. Potrivit lui Sighiartău, această sugestie este o „stratagemă politică” destinată să atragă mai multe voturi. Deși Ilie Bolojan, fost secretar general al PNL și actual președinte al PNL Bihor, joacă un rol important în echipa liberală, implicarea sa în propunerile USR este considerată nejustificată de către vicepreședintele PNL.

Totodată, Sighiartău a subliniat că PNL nu intenționează să sprijine un candidat USR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. El a argumentat că datele politice și rezultatele anterioare demonstrează că USR nu a reușit să avanseze în turul doi în alegerile anterioare, chiar și în condițiile în care avea o cotă mai mare.

Comparativ cu performanțele din trecut ale USR, inclusiv rezultatele semnificative obținute în 2019 la alegerile europarlamentare, Sighiartău observă că actuala situație a partidului, cu o popularitate de doar 8% și pierderi recente pe plan local și parlamentar, indică o poziție dezavantajoasă.