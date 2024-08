Politica Elena Lasconi, despre taberele din USR și sondajul contestat: A fost ideea colegilor







Elena Lasconi reacționează în cazul izbucnirii războiului din USR. Tensiunile au apărut în urma sondajului realizat de reprezentanta formațiunii. După ce o parte dintre membri și-au arătat nemulțumirile, șefa USR a oferit detalii legate lista pentru Parlament.

Elena Lasconi, despre scandalul din USR

Candidata USR la prezidențiale a subliniat că ideea realizării sondajului ar fi venit din partea colegilor ei. Totodată,

„Am vrut să adresez o întrebare ca să vad dacă toți membri sunt pe aceeași lungime de undă și am înțeles că nu.Era ideea colegilor. Eu nu am venit cu ideea. Am primit mesaje, telefoane, în discuțiile din caravană.

Sunt obișnuită să văd tot felul de sondaje. (…) Apelez la toți votanții de dreapta sa se mobilizeze și să folosească votul pentru singurul candidat de dreapta și anume eu”, a explicat șefa USR.

Scandal între tabere

Prin intermediul sondajului realizat recent, Elena Lasconi și-a întrebat colegii de partid dacă listele pentru Parlament ar trebui stabilite prin vot. De cealaltă parte a baricadei, cei care îl susțin pe Vlad Voiculescu vor ca desemnarea candidaților să fie făcută la nivelul filialelor.

Mai mult, sondajul a dus la apariția unor tensiuni și în interiorul filialei din Capitală.

De altfel, o parte dintre cei revoltați au creat grupul „noul USR”, unde au fost lansate mesaje acide legate de deciziile actualei conduceri.

Elena Lasconi, despre sondaj

Șefa USR susține că inițiativa sondajului a venit pe fondul încurajărilor primite din partea colegilor. Acestea ar fi fost lansate prin intermediul mesajelor, dar și în caravana USR.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, după tensiunile privind întocmirea listelor, Lasconi ar fi primit un mesaj inclusiv de la Clotilde Armand. Fosta primăriță a Sectorului 1 ar fi îndemnat-o să renunțe la varianta votului.

Pe grupul intern, mai multe persoane au avertizat-o pe șefa formațiunii că pierde susținerea președinților filialelor.