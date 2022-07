Elena Ceaușescu a pierdut procesul pentru casa de protocol în care locuia. Datorii de aproape 20.000 de euro

Elena, văduva generalului Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, trebuie să achite aproape 20.000 de euro Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), conform unei decizii luate de Judecătoria Sectorului 1, la jumătatea lunii iulie. Instanța a stabilit că femeia a locuit fără drept într-o vilă de protocol, pentru care a refuzat să achite chiria. Elena Ceaușescu are, în prezent, 90 de ani.

Cumnata lui Nicolae Ceaușescu este obligată să achite, mai întâi, statului român suma de 14.244,15 euro. Banii reprezintă contravaloarea pentru folosirea locuinței de protocol fără titlu, în perioada februarie 2018 – aprilie 2019. Suma include și chiria pentru garajul de care femeia s-a folosit în acest interval. De asemenea, Elena Ceaușescu trebuie să mai achite penalități de 2.205,60 lei (pentru intervalul 31.12.2017 – 30.06.2018) și de 22.804,28 lei (pentru perioada 31.12.2017 – 30.06.2019). În total, femeia datorează RA-APPS aproximativ 19.250 euro, doar pentru perioada menționată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Chiria pentru imobilul ocupat Elena Ceaușescu majorată constant

Locuința de protocol ocupată de Elena Ceaușescu reprezintă într-un apartament cu patru camere și un garaj. Ele însumează, în total, suprafața de 220 mp. Apartamentul este situat într-o vilă impunătoare din zona Dorobanți. Locuința a fost oferită generalului Ilie Ceaușescu în 1968.

Deși nu mai avea dreptul la o locuință de protocol, Elena Ceaușescu a rămas în vila RA-APPS și după 1989, pe baza unui contract de închiriere, potrivit Fanatik. Actul s-a tot prelungit până în anul 2009. Cu toate acestea, în 2008, statul român a decis să crească valoarea chiriei la 625 euro pe lună, după care la 1.430 euro. Cumnata fostului lider comunist a fost nemulțumită de decizia RA-APPS și a contestat-o în instanță.

Evacuarea Elenei Ceaușescu încă din 2009

În 2009, RA-APPS a reziliat contractul și a încercat evacuarea Elenei Ceaușescu din imobil, însă fără succes. ”Încă din anul 2009, R.A.-A.P.P.S. a încercat rezilierea contractului de închiriere și evacuarea ocupanților imobilului (Ceaușescu Elena, Ceaușescu Dan și Ceaușescu Liliana) în dosarul nr…, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, secția a III – a civilă, renumerotat sub nr. …/299/2012, aflat în stadiu de recurs la al doilea ciclu procesual, dosar tergiversat în mod voit de către cei trei pârâți și nici până la data prezentei (finele anului 2016) nu a reușit evacuarea din imobil, aceștia acumulând in continuare debite si continuând sa utilizeze spațiul aflat in administrarea R.A.-A.P.P.S. nestingheriți”, se arată în dosar.

Ulterior, situația a devenit și mai complicată după ce a apărut un cetățean francez. El susținea că este moștenitorul de drept al respectivului imobil. În aceste condiții, Elena Ceaușescu a încetat să mai plătească chiria la stat, pe baza unei presupuse înțelegeri cu deținătorul imobilului. Doar că vila a intrat în litigiu, iar facturile la chirie au continuat să se adune.

Deciziile RA-APPS