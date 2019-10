Elena Băsescu și Cătălin Gheorghe s-au despărțit acum o lună, în secret, anunță cancan.ro. După despărțire, fata celor doi, micuța Anastasia, a rămas în grija mamei sale, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu. Cei doi au dorit ca despărțirea să nu se producă cu scandal, așa cum s-a întâmplat în cazul altor cupluri celebre din România.

Elena Băsescu a fost singură la botezul fetiței Elena Udrea, mulți dintre invitați fiind mirați de acest lucru, neștiind că s-a despărțit de Cătălin Gheorghe, care este cu 12 ani mai tânăr decât ea. Nu se știe motivele care au condus la despărțirea celor doi care au avut o poveste de dragoste frumoasă , Elena făcând multe eforturi pentru ca relația să meargă mai departe. Cătălin Gheorghe, poreclit de cunoscuți Tomată, are 25 de ani și este proprietarul unui local în București.

Tatăl micuței Anastasia, care are un an și 4 luni, vine dintr-o familie cu posibilități materiale,fiind absolvent al unei facultăți de management, acesta încercând să se descurce în viață fără ajutorul părinților. Micuța Anastasia a rămas în grija Elenei Băsescu, alături de Sofia Anais (4 ani) și Traian Jr (3 ani) – cei doi copii pe care EBA îi are din mariajul cu Bogdan Ionescu, cunoscut și sub numele de Syda.

