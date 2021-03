Queensland a fost afectată de ploile torențiale. Efectul ploilor a fost apariția râmelor uriașe care au ieșit la suprafață și se îndreaptă spre proprietățile rurale pentru a se adăposti. Dimensiunile acestora sunt impresionante. O râmă uriașă a încercat să intre sub ușa unui localnic, relatează Daily Mail .

”Viermii” uriași de pământ au fost forțați să caute adăpost la proprietățile rurale

”Viermii” uriași de pământ au început să iasă din apele inundate în număr mare în timp ce încearcă să scape de ploile torențiale care în prezent a lovit Queensland. Râmele uriașe au fost forțate să caute adăpost în proprietățile rurale, deoarece părțile de sud-est ale statului au fost bătute cu aproape șase luni de ploaie în ultimele două zile. Un proprietar de motel la Tamborine Mountain în Hinterland Gold Coast – care a primit 550mm de ploaie în ultimele 48 de ore – a descoperit un vierme mare sub ușa camerei unui oaspete.

Darren Jack, un localnic, a spus că ploaia torențială la Tall Trees Motel a “creat haos” pentru fauna sălbatică din apropiere. Astfel, au apărut viețuitoare ciudate – inclusiv păianjeni – care pot fi văzute pe pereți în ultimele zile, mai realtează sursa citată.

”Există o râmă uriașă masivă care încearcă să intre sub ușă și înceară să ne contacteze”

Domnul Jack a adăugat că râma uriașă era “relativ mică” în comparație cu altele pe care le găsise în trecut – care pot crește până la 2,5 metri. ”Există un o râmă masivă care încearcă să intre sub ușă și încearcă să se contracteze”, a spus el într-un videoclip distribuit pe pagina de Facebook a motelului. Domnul Darren Jack, de asemenea, a spus că a eliberat râma înapoi în sălbăticie, după ce a arătat-o soției sale, care a fost “îngrozită”. În acest moment, oaspeții sunt în siguranță înăuntru. La fel și râmele care încearcă să intre”, a declarat Darren Jack.

”Încerca să scape de tot solul saturat… doar încerca să intre la adăpost”. El a spus creatura a fost probabil un o specie de râme cunoscută sub numele de longmani digaster – de asemenea, cunoscut sub numele râmă gigant – o specie renumita pentru cresterea la fel de uriașă ca un furtun de gradină. Râmele digaster longmani sunt rar văzute în timp ce trăiesc sub pământ. Ele sunt, de obicei, doar găsite în urma săpăturilor sau a ploaii torențiale.