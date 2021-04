CFR Cluj a remizat, duminică, pe terenul celor de la CS „U” Craiova, scor 0-3, în etapa a 30-a a Ligii I. Ardelenii au fost nemulțumiți și consideră că ar fi avut un penalty neacordat. Fapt ce l-a determinat pe antrenorul Edi Iordănescu să se plângă de presiunile la care sunt supuși arbitri. Cel vizat este Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, care a reclamat în mai multe ocazii ajutorul pe care îl primește echipa din Gruia din partea „fluierașilor”.

Iordănescu, deranjat de afirmațiile făcute de Gigi Becali. „Propun să nu mai comentăm arbitrajul. Putem să încercăm să abținem, să nu mai punem presiune”

„Am avut penalty clar, Camora rămâne fără șort pe el! Domnul Gigi Becali a început să ne arbitreze de la televizor, am ieșit hoți cu buzunarele goale după meciul cu Dinamo, când am avut două penalty-uri. Propun să nu mai comentăm arbitrajul. Putem să încercăm să abținem, să nu mai punem presiune. Altfel, riscăm să influențăm prea mult. Ți-e teamă să dai, că după aia se strigă”, a afirmat Edi Iordănescu.

„Suntem pe plus de când am venit, am recuperat 10 puncte față de Craiova și 5 față de FCSB”

„A fost un 0-0 viu! Craiova a avut la dispoziție tot lotul, noi, în schimb, cu foarte multe absențe, în frunte cu Costache și Deac, l-am pierdut și pe Vinicius, iar apoi și pe Itu. Asta este, COVID-19 a făcut selecția pentru mine. Salut efortul echipei, am muncit, ne-am împărțit momentele bune cu ei, a fost un rezultat echitabil.

Mi-a plăcut că am avut atitudinea corectă, am făcut efort, am fost agresivi, puteam pleca și cu cele trei puncte. Suntem pe plus de când am venit, am recuperat 10 puncte față de Craiova și 5 față de FCSB. E important să ne recuperăm jucătorii, să putem alege”, a mai declarat tehhnicianul campioanei en-titre.