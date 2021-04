Pentru fiecare mesaj, Gigi Becali a primit câte o amendă de 5000 de lei. Gigi Becali i-a trimis mai multe mesaje anchetatorului, care, deranjat de gestul omului de afaceri, l-a amendat pentru fiecare mesaj. Gigi Becali a primit șapte amenzi din care a plătit șase din ele şi pe ultima a contestat-o.

„Am dat niște mesaje procurorului. Am dat mesajele de prietenie, ca la un prieten i-am vorbit. A zis că sunt niște mesaje care nu sunt adecvate și nepotrivite și mi-a dat amendă 5.000, 5.000 5.000. Mai dădeam cât un mesaj, mai dădea cât o amendă și ultima amendă am contestat-o și atât nu mai am treabă cu el”, a spus Gigi Becali pentru Antena 3.