Ecuația viitorului, scrisă la Săptămâna Verde a Pământului

Conferința, susținută printre altii de Editura Litera, BAT și Domeniile Urlati a adunat peste 200 de studenți în aula Universității Ecologice Bucuresti, alături de factori de decizie din mediul guvernamental, non-guvernamental și antreprenorial pentru un schimb de opinii dedicat dezvoltării durabile, protejării mediului și conservării patrimoniului și își propune să contureze soluții pentru accelerarea tranziției la un model de dezvoltare care să promoveze energia curată, eficiența energetică și o conduită responsabilă în privința protejării naturii.

„Acest forum ecologist este o tribună de exprimare a ideilor, de lansare a inițiativelor și proiectelor sub semnul Zilei Pământului. Primul gând al nostru este acela că o Românie ecologistă, a prezentului și viitorului european, este principalul proiect de țară pe care noi, Universitatea Ecologică din București, înțelegem să-l exprimăm și să-l servim”, a spus prof. univ. dr. Mircea Duțu, președinte al Universității Ecologice București, în deschiderea evenimentului.

„Ne dorim ca aceste eveniment să fie elementul central al unei săptămâni pe care am numit-o Săptămâna Verde a Pământului. Am început cu Ziua Pământului, pe 22 aprilie, marcată pentru prima dată în 1970, în SUA. Suntem cu adevărat norocoși pentru că putem să ne gândim împreună la viitorul nostru – fiecare poate să se gândească la ce va face el. Putem să construim împreună acest viitor”, a punctat Lavinia Șandru, președinte al Inițiativei Ecologiste Europene.

Întregul context actual este unul problematic, iar provocările legate de mediu nu sunt cu nimic mai prejos decât cele economice sau geopolitice, au spus invitații.

„Este o temă extraordinară. Am investit noi, cei de generația a doua și a treia în planeta noastră? Pe care, apoi, să o dăruim generațiilor care urmează? Poate am greșit, poate lucrurile au mers în crescendo și am ajuns într-un punct forte, într-o poziție grea pentru întreaga planetă. Trăim fenomene meteo inimaginabile astăzi, oare ce s-ar întâmpla dacă s-ar face o analiză a tuturor efectelor acestora?”, a subliniat Grațiela Gavrilescu, deputat PUSL, fost ministru al Mediului.