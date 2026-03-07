Economistul Adrian Mitroi: Situația din Orientul Mijlociu reprezintă furtuna perfectă pentru inflația globală

Economistul Adrian Mitroi a declarat, joi, că situația din Orientul Mijlociu reprezintă „furtuna perfectă” pentru inflația globală. El a subliniat că România are în prezent inflație „importată”, care se suprapune peste cea „produsă intern”. „Este furtuna perfectă. Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi”, a spus acesta, la un post TV.

Economistul a afirmat că situația actuală reprezintă „furtuna perfectă”, fiind, de asemenea, o combinație pe care nimeni nu a mai văzut-o până acum.

„Este furtuna perfectă. Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi. Avem o scumpire a petrolului cu aproximativ 20%: Brentul este la 84 de dolari, iar gazul natural TTF a urcat și el puternic. Ieri a ajuns la 64, după care s-a mai temperat undeva la 52. Față de 32, cât era acum o săptămână, avem practic ambele componente ale energiei cu o creștere de aproximativ 20%”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Adrian Mitroi a explicat că, potrivit cifrelor, impactul se va vedea asupra inflației, despre care se aștepta să scadă.

„Uitându-mă pe cifre, impactul va fi asupra inflației, inflație despre care ne așteptam să scadă. Banca centrală spunea că în a doua jumătate a anului ar putea coborî sub 5% și presupunea că și dobânda va scădea”, a afirmat acesta.

Mitroi a subliniat că, în prezent, România are „inflație importată”, care se suprapune peste cea produsă intern.

„Probabil că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că avem acum inflație importată. Până acum aveam mai ales inflație fiscală, produsă intern, și o avem în continuare. Cu această creștere de aproximativ 20% a prețurilor la petrol și energie, dobânzile vor urca și ele. Eu estimez cam 2% impact direct și încă aproximativ 2% impact indirect, ceea ce înseamnă în total aproape 4% în plus la inflație”, a explicat acesta.

Economistul a susținut că, la nivel psihologic, societatea se află deja într-o stare de „fatigue”, după mai multe crize economice succesive. „Mă întreb dacă economia va avea capacitatea să absoarbă aceste prețuri mai mari fără venituri mai mari. Marea majoritate a veniturilor nu au mai crescut în ultimii doi ani, ceea ce înseamnă o putere de cumpărare mai scăzută”, a adăugat acesta.