Economie

Economistul Adrian Mitroi: Situația din Orientul Mijlociu reprezintă furtuna perfectă pentru inflația globală

Comentează știrea
Economistul Adrian Mitroi: Situația din Orientul Mijlociu reprezintă furtuna perfectă pentru inflația globalăInflație-Sursa: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Economistul Adrian Mitroi a declarat, joi, că situația din Orientul Mijlociu reprezintă „furtuna perfectă” pentru inflația globală. El a subliniat că România are în prezent inflație „importată”, care se suprapune peste cea „produsă intern”. „Este furtuna perfectă. Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi”, a spus acesta, la un post TV.

Adrian Mitroi: „Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi”

Economistul a afirmat că situația actuală reprezintă „furtuna perfectă”, fiind, de asemenea, o combinație pe care nimeni nu a mai văzut-o până acum.

„Este furtuna perfectă. Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi. Avem o scumpire a petrolului cu aproximativ 20%: Brentul este la 84 de dolari, iar gazul natural TTF a urcat și el puternic. Ieri a ajuns la 64, după care s-a mai temperat undeva la 52. Față de 32, cât era acum o săptămână, avem practic ambele componente ale energiei cu o creștere de aproximativ 20%”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Impactul, asupra inflației

Adrian Mitroi a explicat că, potrivit cifrelor, impactul se va vedea asupra inflației, despre care se aștepta să scadă.

Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în Terminator
Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în Terminator
Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare
Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare

„Uitându-mă pe cifre, impactul va fi asupra inflației, inflație despre care ne așteptam să scadă. Banca centrală spunea că în a doua jumătate a anului ar putea coborî sub 5% și presupunea că și dobânda va scădea”, a afirmat acesta.

Adrian Mitroi

Adrian Mitroi. Sursă foto: Facebook

Adrian Mitroi: Estimez aproape 4% în plus la inflație

Mitroi a subliniat că, în prezent, România are „inflație importată”, care se suprapune peste cea produsă intern.

„Probabil că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că avem acum inflație importată. Până acum aveam mai ales inflație fiscală, produsă intern, și o avem în continuare. Cu această creștere de aproximativ 20% a prețurilor la petrol și energie, dobânzile vor urca și ele. Eu estimez cam 2% impact direct și încă aproximativ 2% impact indirect, ceea ce înseamnă în total aproape 4% în plus la inflație”, a explicat acesta.

Economistul a susținut că, la nivel psihologic, societatea se află deja într-o stare de „fatigue”, după mai multe crize economice succesive. „Mă întreb dacă economia va avea capacitatea să absoarbă aceste prețuri mai mari fără venituri mai mari. Marea majoritate a veniturilor nu au mai crescut în ultimii doi ani, ceea ce înseamnă o putere de cumpărare mai scăzută”, a adăugat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:32 - Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în...
13:23 - SUA au aprobat o vânzare de echipament militar în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel
13:11 - Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare
13:06 - Mitică Dragomir anticipează scumpiri la gaze și carburanți în România din cauza conflictului din Orientul Mijlociu 
13:02 - Alexandru Nazare a fost implicat într-un accident rutier în Sectorul 1 din București
12:55 - Alexandru Nazare, despre raportul Moody’s: Evaluarea validează măsurile Guvernului 

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale