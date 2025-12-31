Economia României, bilanț de sfârșit de an. De la „avuția” de beton de 1,1 trilioane dolari a lui Ceaușescu, la prosperitatea dependentă din 2025

La 36 de ani de la momentul în care România anunța cu mândrie plata integrală a datoriei externe, țara se află într-un paradox economic major. Deși datoria externă a explodat la peste 200 de miliarde de dolari, nivelul de trai este la un maxim istoric.

O analiză semnată de fostul primar al municipiului Botoșani și consilier al ministrului de Finanțe, Ovidiu Portariuc explorează modul în care economia românească a trecut de la independența izolată a industriei grele la statutul de „asamblor de elită” al Europei.

Conform analizei, dacă am evalua activele României din 1989 la prețurile actuale, moștenirea regimului comunist s-ar ridica la cifra amețitoare de 1.100 de miliarde de dolari. Totuși, Portariuc subliniază că această bogăție era „blocată în betoane”. Adică o industrie grea evaluată la 650 de miliarde de dolari care, deși impunătoare, s-a dovedit a fi ineficientă în fața concurenței globale.

Din acest uriaș industrial, astăzi mai supraviețuiesc doar aproximativ 15-20%, restul prăbușindu-se sub propria greutate tehnologică imediat după deschiderea piețelor.

Interesant este faptul că, deși s-a modernizat, România anului 2025 încă „se cațără” pe infrastructura construită înainte de 1989. Analiza indică două coloane vertebrale strategice.

Sistemul Energetic Național (Hidrocentrala de la Porțile de Fier, cea nucleară d ela Cernavodă), evaluat astăzi la peste 130 de miliarde de dolari. Dar și Portul Constanța și Metroul bucureștean, acesta din urmă aflându-se în prezent în cea mai mare etapă de expansiune spre Aeroportul Otopeni și Gara Progresul.

Marea fractură a ultimelor decenii a fost, în opinia lui Ovidiu Portariuc, sacrificarea inovației proprii pentru o profitabilitate rapidă. Privatizările de succes, precum Dacia Mioveni sau Sidex Galați, au salvat mii de locuri de muncă, dar au venit cu un cost ascuns: distrugerea institutelor de cercetare.

„Am modernizat fabricile, dar am pierdut creierul”, notează Portariuc.

România a devenit un punct cheie pe harta producției mondiale, roboți, piese de aviație, auto, însă proiectarea și proprietatea intelectuală vin din centrele R&D din Germania, Franța sau SUA. Exportăm manoperă calificată, dar suntem dependenți de fluxurile tehnologice externe.

Bilanțul anului 2025 este, din punct de vedere social, incontestabil pozitiv. Salariul mediu net a depășit echivalentul a 1.100 de dolari, față de 570 de dolari, valoare actualizată, în 1989. PIB-ul este de trei ori mai mare în termeni reali față de epoca socialistă.

Totuși, concluzia analizei este un avertisment pentru următorul deceniu. Deși suntem mai bogați și mai siguri, suntem o „economie verigă”. Fără o revenire la investiții masive în cercetare și dezvoltare proprie, România riscă să rămână blocată în „capcana venitului mediu”. Adică o uzină ultra-modernă condusă de un centru de comandă aflat la mii de kilometri distanță.