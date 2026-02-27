Planurile lui Răzvan Lucescu, după ce PAOK Salonic a ratat calificarea în optimile Europa League

Formația antrenată de Răzvan Lucescu a ratat calificarea în optimile Europa League, după ce a fost învinsă în deplasare de Celta Vigo, scor 0-1, însă tehnicianul român și-a felicitat jucătorii pentru prestația din retur și pentru implicarea arătată într-un context dificil.

După partida disputată pe stadionul Balaidos, antrenorul echipei din Salonic a pus accentul pe atitudinea și determinarea elevilor săi, mai ales în condițiile în care lotul a fost afectat de absențe importante.

"Mă concentrez pe efortul jucătorilor pentru că au dat totul pe teren. Nu ar trebui să ne oprim asupra aspectelor negative. Jucătorii au depus un efort extrem Şi trebuie să ne amintim asta", a declarat Răzvan Lucescu la conferinţa de presă.

Tehnicianul a explicat că mai mulți fotbaliști au evoluat pe poziții diferite față de cele obișnuite, situație care a presupus o adaptare rapidă și un consum suplimentar de energie. În plus, adversarul a fost unul redutabil, descris drept o formație care construiește bine și dispune de jucători imprevizibili în ofensivă.

Deși calificarea a fost pierdută, Răzvan Lucescu a transmis că pleacă din Spania fără tristețe, chiar dacă și-ar fi dorit să dispute confruntarea în formulă completă.

Răzvan Lucescu a spus că nu pleacă „trist” de la Vigo, deşi a mărturisit că i-ar fi plăcut să o înfrunte pe Celta „cu toţi jucătorii”, într-un dintre cele trei meciuri împotriva galicienilor: meciul din faza principală a Europa League şi cele două partide din play-off-ul pentru optimi.

Antrenorul a amintit că echipa sa s-a oprit în aceeași fază a competiției ca și în sezonul precedent, dar consideră că obiectivele interne rămân deschise.

"Periplul nostru european s-a încheiat în aceeaşi fază ca anul trecut, dar trebuie să privim spre viitor pentru că mai avem meciuri foarte importante în faţă. Suntem în continuare în cursa pentru campionat şi cupă", a reamintit antrenorul lui PAOK Salonic.

Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, s-a impus cu 1-0 prin reușita suedezului Williot Swdberg din minutul 63. Spaniolii câștigaseră și partida tur de la Salonic, scor 2-1, asigurându-și astfel calificarea mai departe în competiție.