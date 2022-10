Ea este doamna care ar fi putut conduce România. Apariție neașteptată a celei care a vrut să-i ia locul lui Klaus Iohannis

Educată la Harvard, Ramona Ioana Bruynseels face și politică, dar are și o avere impresionantă. Locuiește în Pipera și conduce o mașină de lux. Ea nu ratează nicio ocazie de a arăta impecabil, chiar și când face lucruri uzuale, cum ar fi să-și ia copilul de la școală.

Ramona Ioana Bruynseels, o mamă cool

Fosta candidată la președinție a fost surprinsă în timp ce lua prânzul în Herăstrău, iar apoi a mers după fiica ei la școală. Tinuța ei elegantă i-a scos în evidență silueta, ceea ce a făcut-o să pară mai mult o prietenă de-a fiicei sale adolescente.

Cele două au conversat, au râs și au mers împreună foarte apropiate, semn că relația lor este una stabilă și frumoasă.

Apoi, cele două s-au urcat în mașina de lux și s-au îndreptat spre casă, care se întinde pe două numere stradale.

A vrut să conducă România

În anul 2019, Ramona Ioana Bruynseels a decis să candideze pentru funcția de președinte al României, deși ea nu era cunoscută în politică până atunci. A început să lucreze în aparatul guvernamental în timpul primului-ministru Mihai Tudose și a ajuns să dețină o funcție de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Aceasta și-a pierdut funcția în anul 2018, atunci când Viorica Dăncilă și-a preluat mandatul de premier.

A fost școlită la Harvard, specializarea Management în Administrație Publică. Ea a fost distinsă cu două premii speciale de către Harvard Kennedy School pentru excelență academică și contribuție deosebită la comunitatea Harvard.

Este căsătorită cu Dominic Bruynseels, președintele băncii First Bank. Cei două au împreună două fete.

„Suntem împreună de mulți ani. Avem două fetițe, am împărțit bucurii și necazuri. Am trăit pe trei continente. Nu a fost întotdeauna ușor, însă dragostea, respectul și dorința de a reuși ca familie ne-au readus la mal de fiecare dată când am fost încercați de valuri. Astăzi zâmbesc atât de larg în mare parte datorită ție, Dominic. 11 mai 2019. Familia mea s-a întregit și în fața lui Dumnezeu”, a scris pe rețelele de socializare Romona, când s-a căsătorit, potrivit MediaFlux.ro.