Un fost premier acuză: România renunță la gazele din Marea Neagră, în favoarea unei companii străine

Viorica Dăncilă a vorbit despre strategia coaliției de guvernare în privința gazelor naturale, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Fostul prim-ministru al României a subliniat faptul că în timp ce românii se confruntă cu facturi extrem de mari, o parte din politicienii din România renunță la gazele românești din Marea Neagră, în favoarea unei companii străine. În același timp, Dăncilă susține că această mișcare a fost făcută „într-un dispreț total față de NOI toți, importă gaze la prețuri exorbitante”.

În plus, ea a mai continuat prin a spune că a aflat că gazul extras de către compania Black See Oil&Gas a fost contractat de către grupul Engie pe trei ani. „Cu toate că potrivit legii statul român are drept de preempțiune și doar în cazul în care refuză poate fi dat altcuiva, iar pe bursa de la Viena (unde se stabilește cotația gazului la nivel european) gazul pentru această iarnă a atins cote alarmante”.

În același timp, Dăncilă a mai subliniat că datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE, pentru luna iulie, arată că importurile de gaze s-au efectuat la prețul de 1.592 dolari / mia de metri cubi. Importul de gaze s-a realizat la un preț de 169 dolari / mia de metri cubi în luna iulie a anului trecut.

Viorica Dăncilă anunță creșterea facturilor românilor

„Toate acestea vor concura și mai mult la creșterea facturilor românilor, care vor deveni încă și mai împovărătoare, în condițiile în care pragul de suportabilitate a fost depășit demult”, a mai scris Viorica Dăncilă în postarea sa.

În plus, Dăncilă a mai precizat că Partidul Națiune Oameni Împreună solicită Guvernului și autorităților competente să clarifice situația gazelor românești din Marea Neagră. În același timp, mai este cerută o justificare a prețului „exorbitant de achiziție a gazelor, în contextul în care România renunță deliberat la gazul românesc”. „Ca fost prim-ministru care a asigurat o guvernare responsabilă, susțin cu tărie că României din perioada 2020-2022 i-au fost imprimate un parcurs și o direcție profund greșite, primejdioase și de neacceptat”, și-a încheiat Viorica Dăncilă postarea.