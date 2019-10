După ce s-a vorbit într-una despre subiectul acesta, iată că superstarul de origine canadiană Celine Dion va concerta, în sfârșit, pe Arena Națională, în 29 iulie 2020, anunță TVR. Biletele pentru acest show, care se anunță unul grandios, vor fi puse în vânzare la mijlocul acestei săptămâni, putând fi achiziționate online pe site-urile celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro.

Celine Dion are două premii Oscar și cinci premii Grammy, fiind una dintre cele mai bune și apreciate voci feminine din muzică. Concertul de la București este inclus în turneul Courage World, care promovează albumul „Courage”, primul pe care în limba engleză al artistei!

De curând, Celine Dion a lansat trei piese noi de pe acest album – „Imperfections”, „Lying Down” și „Courage”, melodii care vor interpretate și pe scena Arenei Naționale. Din repertoriu nu vor lipsi nici hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, precum „My heart will go on”, „A new day has come”, „Because you loved me” sau „It’s all coming back to me”.

Albumul „Courage” reprezintă un mix eclectic de balade melodice și piese ritmate, intepretate în limba engleză de Celine Dion.

