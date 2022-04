E oficial! Începe judecata în dosarul președintelui AEP, Constantin Mituleţu-Buică. Scandalul demiterii abuzive a doi directori

Începe judecarea președintelui AEP, Constantin Mitulețu-Buică, în dosarul în care acesta a fost acuzat de către procurori de fapte de abuz în serviciu. Totul a început după o plângere penală făcută de un angajat al AEP, care îl acuza pe directorul instituției că a concediat abuziv doi angajați și că a angajat ilegal alți 16 oameni.

Președintele AEP a fost pus sub acuzare pe data de 25 martie 2021, când acesta a transmis că procurorii l-au acuzat că, în anul 2019, a aplicat două sancțiuni disciplinare în cazul a doi directori. Constantin Mitulețu-Buică a susținut că nicio acțiune a sa nu a fost ilegală.

„Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019, pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori – n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori – n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal. Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente – alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, declara, la acea vreme, Constantin Mituleţu-Buică.

Judecătoria din Sectorul 3 a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că a dispus începerea judecății în dosarul cu nr. 26461/301/2021/a1, în cadrul căruia inculpații sunt Mitulețu Buică Constantin Florin (președinte AEP) și Andreescu Cristian (secretar general AEP).

Soluția pe scurt emisă de Judecătoria Sectorului 3

„În baza art. 345 alin. 1 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate în cauză. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 12607/P/2019 din data de 22.11.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, privind trimiterea în judecată a inculpaţilor Andreescu Cristian şi Mituleţu Buică Constantin Florin, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Andreescu Cristian şi Mituleţu Buică Constantin Florin. Prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpaţilor, persoanei vătămate/părţii civile, persoanei responsabil civilmente şi procurorului conform art. 346 alin. 1 C.proc.pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 13.04.2022”, se arată în soluția pe scurt emisă de judecătorii de la Judecătoria Sectorului 3.