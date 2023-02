„E mai ușor să trăiești în c… decât să-l reprezinți.” – Nicolae Titulescu

La fel, și eu. Doar că eu am ales să mă sinucid fumând ”cigar”. Cu cât mai ieftine și mai proaste, mă gândesc, cu atât mai eficiente. Oricum, numai cubaneze să fie…

Urmărisem seara intervenția excelentă și sinceră a europarlamentarulu Rareș Bogdan și am simțit un sentiment de mândrie că un liberal are curajul să spună, ca și în problema Schengen , adevărul, public, cu glas tare, pe o televiziune cu audiență mare. „ OMV Petrom face un joc extrem de clar pentru ca România să nu devină în următorii trei ani şi jumătate nu doar independentă din punct de vedere energetic, dar să devină jucător strategic”, susţine Bogdan, care afirmă că atât timp cât refuză să pornească investiţia Neptun Deep, statul român trebuie să ia măsuri.

Rareş Bogdan acuză compania OMV Petrom de faptul că, după ce a cerut o amânare a termenului la care trebuia să prezinte un plan pentru investiţia în proiectul Neptun Deep, în care compania cu capital majoritar austriac este parteneră cu Romgaz, nu a respectat termenul amânat de depunere a planului, respectiv 28 ianuarie.

„România va deveni jucător regional, furnizor de gaze. Şi OMV Petrom, în momentul ăsta, nu doreşte acest lucru. OMV Petrom face un joc extrem de clar pentru ca România să nu devină în următorii trei ani şi jumătate nu doar independentă din punct de vedere energetic, dar să devină jucător strategic, furnizor pentru Cehia, care are 98% dependenţă de gaz rusesc, pentru Ungaria, pentru Polonia, pentru Bulgaria. A trecut 28 ianuarie, nici până astăzi OMV Petrom nu a venit cu acel plan şi vă spun în premieră că doreşte să schimbe datele, din studiul de fezabilitate, doreşte să ne explice că studiul făcut nu este bun și că şi făcută acolo nu este oportună”.

Mărturisesc că am fost încântat și am dormit cu gîndul că până la urmă, datorită mai multor politicieni – liberali – asemeni lui Rareș Bogdan, care nu se vor sfii să recunoască OMV ul și Austria ca o evidentă oficină a lui Putin, Statul Român se va ridica din genunchi și se va scutura de urina cu care ne acoperă Statul Austriac sub privirile impasibile ale U.E, (care, între noi fie vorba, nu dă nici ea, doi bani pe drepturile noastre conform Tratatului European). Credeam că România va acționa cu mândrie și demnitate.

Dimineața, tocmai reluam obiceiul „sinuciderii” în fața unei cafele, așa cum fac în fiecare zi – actul sinuciderii prin fumat cere disciplină și consecvență -, când pe ecranele aceleiași televiziuni am avut surprinderea să-l văd pe marele liberal Stamule Tănase, care plîngea cu lacrimi amare pe umărul OMV și cerșea opiniei publice (liberale!) să înțeleagă că ar fi inuman ca Statul nostru să perceapă taxa de solidaritate de 1% pe cifra de afaceri a „săracei” și nevinovatei OMV.

Neștiind multe despre acest individ (extrem de agresiv – prea agresiv, totuși!) am zis să mă documentez. Astfel că am dat despre notația jurnalistului Valeriu Nicolae, care, se pare, îl știe mai bine pe „celebrul urmaș al lui Brătianu”, fost prim consilier al altui mare liberal, Ludovic Orban.

„Deși se laudă cu mari capacități manageriale, prima firmă a lui Tănase Stamule ar fi fost un bar/servire de băuturi alcoolice.

„Zero angajați, cifre de afaceri care nu au depășit 1.000 de EURO pe lună, profituri minuscule. Pe baza acestei „afaceri” pe care o făcea în timp ce făcea ASE-ul la București, Afaceri Europene la Trier, comunicare la Strasbourg și un doctorat în Germania, își deschide o afacere de consultanță în management, cu tupeul specific politicianului oportunist tipic de la noi”.

Afacerile lui Tănase Stamule ar fi explodat datorită contractelor de consultanță și a legăturilor cu oameni de afaceri controversați, precum Costel Cășuneanu, supranumit regele asfaltului:

„Firma asta de consultanță a bubuit din 2009. În 2008 preacinstitul domnul Tănase Stamule prezenta o lucrare cu celebrul domn Cășuneanu, infractor, regele asfaltului și viitor doctor la Academia de Plagiate și Poliție. Sunt convins că contractele de consultanță ale domnului Stamule nu au nicio legătură cu lumea politică sau cu domnul Cășuneanu. Este probabil o coincidență că afacerea domnului Stamule a încetat odată cu condamnarea la pușcărie a domnului Cășuneanu”.

Marii Liberali, prin ei înșiși, urmași demni ai lui Traian Băsescu și, în fine, ai lui Brătianu, din păcate, n-au părut afectați de Ordonanța 16 adoptată de Guvern în acest an care va avea ca urmare distrugerea, în acest fel, a celor care îi votau de obicei, micii proprietari ai microîntreprinderilor, care sunt afectați sever de această ordonanță. Lor le pasă să nu cumva să fie deranjat OMV-ul și multinaționalele, care ascund și exportă profitul pe care îl fac în România…

Tocmai terminam trabucul și ultima gură de cafea – finalul ședinței de sinucidere de dimineață, când a trebuit să mă grăbesc spre baie, unde nu mi-am putut reprima o vomă abundentă.

Asta fiindcă după marele profesor de economie Stamule (sau Tănase? – nu știu care e nume și care prenume), mi l am amintit pe un alt mare personaj tehnocrato-politic, susținut de Marele partid Liberal – dl. ministru de externe, fumător de trabuc cu mânuși de gumă, dl Bogdan Aurescu , marele erou al neintrării noastre în Schengen.

A fost și Nicolae Titulescu, susținut tot de liberali, „înjurat”. Dar el rămâne cel mai important diplomat român al secolului al XX-lea, o mare personalitate a diplomației europene în perioada dintre cele două razboaie mondiale.

Octavian Goga (nu știu dacă mai e voie să-i pomenesc numele!) scria așa în Jurnalul lui, 21Martie 1931: „Fricos, grandilocvent, gesticulator, își face curaj și din vorbele lui aleg că ar vrea să prezideze un guvern fără opoziție. A avut chiar o vorbă de spirit pentru justificarea aventurii: E mai ușor să trăiești în c… decât să-l reprezinți.

Ceea ce știu sigur este că acest om zgârcit, cu gesturi dezordonate, pornind dintr-un fizic care n-are osatură nu poate constitui un punct de reazim pentru țara în pragul nebuniei. Isteric, feminin, plin de vorbe mari și de sughițuri sentimentale, biet avocat cu trei discursuri pe an, talent de erupțiune verbală, fără liniștea nervoasă pe care o necesită o muncă metodică, Titulescu ar fi pentru România actuală o nouă legendă distrusă…”

Sigur, un portret răutăcios care demonstrează că „nimeni nu e profet în țara lui”. Dar mă întreb ce-ar fi scris „poetul pătimirii noastre” despre dl. Bogdan Aurescu, acum, după ce n-am fost primiți în Schengen…

Se pare, spune ziarul ”Național”, că dl Hurezeanu a fost avertizat de Cancelarul Austriei cu privire la transfugii turci cu vize turistice românești acesta fiind și motivul real pentru care Cancelarul Austriei a protestat vehement, înainte de Consiliul JAI, cu privire la miile de cetățeni turci depistați pe teritoriul austriac cu ”vize turistice pentru România”. Și care au intrat în România legal! Temerea transmisă pe canale oficiale ambasadorului Hurezeanu fiind că dacă România ajunge să le elibereze cetățenilor acestor state „vize Schengen”, atunci obligațiile pe care Viena ar trebui să și le asume ar fi pur și simplu de nesuportat, financiar vorbind.

Ce mai aflăm? Că prețul unei vize turistice oferite „de îndată” pentru un cetățean turc, irakian sau al unui alt stat „cu probleme” din Orientul Mijlociu varia între 3.500 și 10.000 USD.

Trabucurile bune costă mult, chiar dacă pantofii Otter cu talpă de cauciuc sunt relativ ieftini, așa că n-am putut să mă opresc să nu vomit, după ce am citit în ”Național” mercurialul de la MAE

Astfel, savurînd un trabuc scump, marele Aurescu cu cigar, mănuși de gumă si pantofi Otter a hotărît conform ziariștilor de la Național, ca multe dintre posturile de ambasadori, consuli sau funcționari de stat vor fi scoase la vânzare! Cele mai scumpe fiind reprezentanțele din țările unde o viză turistică se vinde cu prețuri cuprinse între 3.500 și 10.000 de euro bucata, și pleacă de la 50.000…

D-l Aurescu – spune ziarul ”Național”- se pregătește pentru luna Martie, când va fi ultimul val de numiri la MAE! Ce e evident la MAE, este că abia acum se vede mizeria adunată în timp, începând cu dezastrul instituit acolo o dată cu venirea la putere a lui Traian Băsescu și a PDL

Dacă toate astea sunt adevărate, (n-am văzut nici o reacție a MAE la aceste dezvăluiri!), atunci liberalii au, într-adevăr, de ce să-și facă probleme. Ei vor fi, în principal, considerați vinovați pentru eșecul Schengen, dar și de izolarea externă a României.

Nu știu de la cine mai așteaptă liberalii lui Băsescu& Brătianu voturi, dar ce știu e că au început, și ei, ca și mine, sinuciderea. Și nu numai politică. Înțeleg că toți liberalii imberbi nu mai suportă să nu fumeze trabuc. Cu picioarele pe birou, în Modrogan, sau în vacanțele scumpe, pe malul mării în slip, la petreceri sau la nunțile fastuoase, fără să știe ABC-ul fumătorului de cigar: adică să nu fumezi trabuc doar în spații anume. Și să nu faci asta în prezenţa unor oameni mult mai bogați ca tine decât dacă şi ei fac același lucru, fiindcă vei părea un prost care încearcă să se dea mare. Și mai ales nu fumezi cigar în prezenţa unor oameni mult mai săraci decât tine, fiindcă vei părea un biet mitocan care încearcă să se dea mare.

Sigur, pe persoană fizică, poate îi va ajuta să se sinucidă, deși le doresc să trăiască mult și bine. Dar, oricum, ca partid, aș putea paria că vor reuși în această acțiune mult mai repede decât mine, ca umil fumător de trabuc.